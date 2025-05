Prestes a se filiar ao PSD, Eduardo Leite diz que PSDB "está deixando de existir"

A- A+

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), tem dado novos sinais de que sua filiação ao PSD está próxima. Articuladores ouvidos pelo GLOBO afirmam que o anúncio sairá antes de domingo (11), quando o gaúcho embarca para missão oficial em Nova York, nos Estados Unidos. Em entrevista ao Infomoney, publicada nesta quinta-feira, Leite não confirma o destino político, mas diz que o PSDB "está deixando de existir".

— O PSDB a que eu me filiei há 24 anos está deixando de existir. Tomou-se uma decisão de fazer uma fusão com o Podemos e, provavelmente, essa fusão vai ensejar um novo nome, um novo número, uma nova marca, um novo programa partidário. O PSDB, no formato que historicamente se apresentou para a população brasileira, está saindo do cenário. Vai ser um novo partido — disse o governador.

Eduardo Leite havia se comprometido com o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, a esperar o destino político do partido antes de sair. Na semana passada, os tucanos anunciaram a fusão com o Podemos e tentam oferecê-lo uma vaga para concorrer à Presidência como forma de barganha.

Leite tem pretensões de disputar a Presidência da República, como fez nas prévias tucanas de 2021. Contudo, Gilberto Kassab já manifestou preferência por apoiar Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, ou até lançar Ratinho Júnior como nome próprio do PSD ao Planalto. A indefinição sobre esse cenário atrasou a tomada de decisão do gaúcho.

Antes de Leite tomar a decisão, Ratinho esteve no Rio Grande do Sul. Os dois conversaram e o gaúcho disse não ter objeção em não ser o projeto presidencial e se colocou à disposição para auxiliá-lo.

Publicamente, contudo, Leite tem mantido acesso o projeto presidencial. A estratégia consiste em não deixar o páreo por enquanto, a fim de elevar seu passe. No final, deve concorrer ao Senado.

Veja também