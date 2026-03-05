A- A+

Investigação PRF apreende SUV blindado de "Sicário" de Daniel Vorcaro avaliado em R$ 700 mil Veículo foi abordado na BR-381, na altura de Pouso Alegre (MG), e contava com um casal que se deslocava de Belo Horizonte para São Paulo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite desta quarta-feira, um carro pertencente a Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como o "Sicário" do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Mais cedo, eles foram presos por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Mourão atentou contra a própria vida enquanto se encontrava sob custódia da instituição na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais.

O carro, uma LR Range Rover Sport SVR Carbon Edition, está avaliado em R$ 700 mil, de acordo com a PRF. No veículo, abordado na BR- 381, na altura de Pouso Alegre (MG), estava um casal que se deslocava de Belo Horizonte para São Paulo.

A palavra "sicário" significa "matador de aluguel". Mourão é apontado pela corporação como responsável por monitorar e planejar ataques contra adversários de Vorcaro, e a Polícia Federal diz haver "fortes indícios" de que seu salário está na casa de R$ 1 milhão.

Na decisão que mandou prender Mourão e Vorcaro, além de outros alvos da operação, o ministro André Mendonça afirmou haver indícios de que o banqueiro, numa troca de mensagens com Mourão, determinou que se forjasse um assalto, ou simulasse cenário semelhante, para “prejudicar violentamente” o colunista do Globo Lauro Jardim.

O objetivo, diz Mendonça, era, a partir do episódio, “calar a voz da imprensa que ousasse emitir opinião contrária aos seus interesses privados”. Em nota, O Globo repudiou as iniciativas criminosas contra o colunista.

Morte encefálica

Após a tentativa de suicídio, Mourão foi levado para um hospital. De acordo com funcionários, na unidade de saúde foi iniciado o protocolo de morte encefálica, que exige exames clínicos antes de atestar a morte oficialmente. A PF não confirma a morte. "Informações sobre o estado de saúde do preso serão informadas após atualização da equipe médica", diz a corporação.

Segundo os investigadores, Mourão também realizava consultas em sistemas restritos de órgãos públicos, utilizando credenciais de terceiros para acessar bases de dados ligadas a instituições de segurança e investigação. A Polícia Federal afirma que houve acessos indevidos a sistemas da própria PF, do Ministério Público Federal e até a bases internacionais.

A PF já instaurou uma sindicância para investigar todas as circunstâncias da tentativa de suicídio. Como mostrou a colunista Míriam Leitão, do Globo, fontes ligadas à investigação garantem que não há pontos cegos nas imagens das câmeras de segurança, e o circuito interno registrou tudo o que ocorreu com Mourão

