BRASIL PRF cita "riscos" na BR-040 por caminhada de Nikolas até Brasília e diz que não houve comunicação Equipe do parlamentar diz que ele decidiu andar até a capital federal quando estava em agenda em Paracatu (MG) e que logo enviou ofícios à corporação e à ANTT

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que a iniciativa do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) de caminhar do interior de Minas Gerais até Brasília gera "riscos extraordinários" ao trânsito na BR-040.



O parlamentar anunciou o trajeto na segunda-feira a partir de Paracatu (MG), onde estava em agenda para a entrega de uma emenda parlamentar — o objetivo, segundo ele, é lutar "pela liberdade e pela justiça", em resposta "às prisões injustas do 8 de janeiro e do ex-presidente Jair Bolsonaro".

No entanto, segundo a PRF, "não houve comunicação prévia do deslocamento junto à autoridade de trânsito, o que impediu o planejamento antecipado de medidas mitigadoras de risco para o trecho". A corporação ressaltou "os riscos inerentes ao fluxo extraordinário na via" por questões "estritamente operacionais e de segurança viária" e confirmou que monitora o deslocamento.

Em nota enviada a veículos de imprensa, a equipe de Nikolas disse que foram encaminhados ofícios à PRF e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A assessoria do parlamentar argumentou que ele decidiu iniciar a caminhada no mesmo dia em que começou o trajeto.

"Ainda assim, no próprio dia de início, a assessoria encaminhou ofícios à PRF e à ANTT, comunicando oficialmente o percurso pela BR-040. Ressalta-se que no primeiro dia o número de pessoas ainda era pequeno por ser o primeiro dia", afirma a nota.





A equipe de Nikolas afirmou que ele tem compromisso com a segurança e que a Secretaria-Executiva da Diretoria de Operações da PRF confirmou o recebimento do ofício e o cadastramento no Sistema Eletrônico de Informações (SEI). "Ou seja, houve comunicação formal dentro das possibilidades concretas do caso. Além da PRF, os demais órgãos de segurança pública que visam garantir a ordem constitucional estão sendo oficiados na medida em que os trajetos estão sendo viabilizados", disse.

A caminhada conta com nomes como os deputados federais Gustavo Gayer (PL-GO) e André Fernandes (PL-CE).

Parlamentares de esquerda reagiram à caminhada de Nikolas. Nas redes sociais, o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) chamou de "encenação" a peregrinação promovida por Nikolas. Uma dos objetivos da caminhada é conseguir que Bolsonaro vá para prisão domiciliar, o que Rogério afirma que "não vai funcionar". O ex-presidente foi transferido para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, no Complexo da Papuda, na semana passada, após ficar preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

Nikolas Chupetinha, até como andarilho é Fake News.



Essa encenação de peregrinar 200 km para tentar comover o país em defesa da prisão domiciliar do Bolsonaro não vai funcionar. Serve, no máximo, como cortina de fumaça para esconder seus crimes.



Aliás, parece inveja do MST,… — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) January 19, 2026

"Inventar problemas médicos para escapar da responsabilização penal é tática velha de quem tem medo da Justiça. Já vimos esse roteiro antes e não cola mais", provocou Rogério.

A deputada federal Célia Xakriabá (Psol-MG) também ironizou a caminhada. Segundo a parlamentar, a ação demonstra que Nikolas "faz de tudo para não ter que trabalhar".

Nikolas Ferreira começa movimento, segundo ele pela “justiça” e liberdade, caminhando até Brasília, ele faz de tudo para não ter que trabalhar não é mesmo? pic.twitter.com/lnwxVb3Oj4 — Célia Xakriabá (@celiaxakriaba) January 19, 2026

Entenda a caminhada

O trajeto foi iniciado no município de Paracatu, próximo à divisa com Goiás e distante aproximadamente 240 km a pé da capital federal. A ação foi anunciada pelo parlamentar em um vídeo publicado nas redes sociais.

— Eu, como deputado federal, junto a outros deputados e senadores, fico com o mesmo sentimento de vocês diante das prisões injustas do 8/1 e a própria prisão do ex-presidente Bolsonaro, em relação a esse governo e ao Supremo Tribunal Federal. Eu tenho orado para que Deus me desse uma ideia sobre o que fazer, vim pensando e chegou o dia. Por isso, decidi caminhar até Brasília em um ato simbólico para poder trazer luz a todos os fatos que estão acontecendo — disse.

Em nota divulgada nas redes sociais, o PL, partido de Nikolas, apoiou a iniciativa:

"É preciso agir com coragem, posição e determinação, porque a gente não foge quando a liberdade está em jogo. Vamos juntos em defesa da democracia de verdade: aquela que respeita o povo, a Constituição e o direito de pensar diferente. Bolsonaro livre, Brasil livre", escreveu a legenda.

O início da caminhada foi anunciado uma semana após ele publicar vídeo com novas acusações que diziam que o governo estaria monitorando e passaria a tributar o Pix, repetindo a estratégia adotada por ele no início de 2025 que mexeu com a popularidade da gestão Lula. A informação foi desmentida em seguida pela Receita Federal, por órgãos do governo e criticada pelo presidente durante uma agenda no Rio de Janeiro na última sexta-feira.

As movimentações do parlamentar mineiro também acontecem após ele ser criticado e cobrado por aliados do campo bolsonarista no ano passado por não se manifestar em defesa da atuação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos.

