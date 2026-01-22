PRF cita "riscos" na BR-040 por caminhada de Nikolas até Brasília e diz que não houve comunicação
Equipe do parlamentar diz que ele decidiu andar até a capital federal quando estava em agenda em Paracatu (MG) e que logo enviou ofícios à corporação e à ANTT
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que a iniciativa do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) de caminhar do interior de Minas Gerais até Brasília gera "riscos extraordinários" ao trânsito na BR-040.
O parlamentar anunciou o trajeto na segunda-feira a partir de Paracatu (MG), onde estava em agenda para a entrega de uma emenda parlamentar — o objetivo, segundo ele, é lutar "pela liberdade e pela justiça", em resposta "às prisões injustas do 8 de janeiro e do ex-presidente Jair Bolsonaro".
No entanto, segundo a PRF, "não houve comunicação prévia do deslocamento junto à autoridade de trânsito, o que impediu o planejamento antecipado de medidas mitigadoras de risco para o trecho". A corporação ressaltou "os riscos inerentes ao fluxo extraordinário na via" por questões "estritamente operacionais e de segurança viária" e confirmou que monitora o deslocamento.
Em nota enviada a veículos de imprensa, a equipe de Nikolas disse que foram encaminhados ofícios à PRF e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A assessoria do parlamentar argumentou que ele decidiu iniciar a caminhada no mesmo dia em que começou o trajeto.
"Ainda assim, no próprio dia de início, a assessoria encaminhou ofícios à PRF e à ANTT, comunicando oficialmente o percurso pela BR-040. Ressalta-se que no primeiro dia o número de pessoas ainda era pequeno por ser o primeiro dia", afirma a nota.
A equipe de Nikolas afirmou que ele tem compromisso com a segurança e que a Secretaria-Executiva da Diretoria de Operações da PRF confirmou o recebimento do ofício e o cadastramento no Sistema Eletrônico de Informações (SEI). "Ou seja, houve comunicação formal dentro das possibilidades concretas do caso. Além da PRF, os demais órgãos de segurança pública que visam garantir a ordem constitucional estão sendo oficiados na medida em que os trajetos estão sendo viabilizados", disse.
A caminhada conta com nomes como os deputados federais Gustavo Gayer (PL-GO) e André Fernandes (PL-CE).
Parlamentares de esquerda reagiram à caminhada de Nikolas. Nas redes sociais, o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) chamou de "encenação" a peregrinação promovida por Nikolas. Uma dos objetivos da caminhada é conseguir que Bolsonaro vá para prisão domiciliar, o que Rogério afirma que "não vai funcionar". O ex-presidente foi transferido para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, no Complexo da Papuda, na semana passada, após ficar preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.
Essa encenação de peregrinar 200 km para tentar comover o país em defesa da prisão domiciliar do Bolsonaro não vai funcionar. Serve, no máximo, como cortina de fumaça para esconder seus crimes.
"Inventar problemas médicos para escapar da responsabilização penal é tática velha de quem tem medo da Justiça. Já vimos esse roteiro antes e não cola mais", provocou Rogério.
A deputada federal Célia Xakriabá (Psol-MG) também ironizou a caminhada. Segundo a parlamentar, a ação demonstra que Nikolas "faz de tudo para não ter que trabalhar".
Entenda a caminhada
O trajeto foi iniciado no município de Paracatu, próximo à divisa com Goiás e distante aproximadamente 240 km a pé da capital federal. A ação foi anunciada pelo parlamentar em um vídeo publicado nas redes sociais.
— Eu, como deputado federal, junto a outros deputados e senadores, fico com o mesmo sentimento de vocês diante das prisões injustas do 8/1 e a própria prisão do ex-presidente Bolsonaro, em relação a esse governo e ao Supremo Tribunal Federal. Eu tenho orado para que Deus me desse uma ideia sobre o que fazer, vim pensando e chegou o dia. Por isso, decidi caminhar até Brasília em um ato simbólico para poder trazer luz a todos os fatos que estão acontecendo — disse.
Em nota divulgada nas redes sociais, o PL, partido de Nikolas, apoiou a iniciativa:
"É preciso agir com coragem, posição e determinação, porque a gente não foge quando a liberdade está em jogo. Vamos juntos em defesa da democracia de verdade: aquela que respeita o povo, a Constituição e o direito de pensar diferente. Bolsonaro livre, Brasil livre", escreveu a legenda.
O início da caminhada foi anunciado uma semana após ele publicar vídeo com novas acusações que diziam que o governo estaria monitorando e passaria a tributar o Pix, repetindo a estratégia adotada por ele no início de 2025 que mexeu com a popularidade da gestão Lula. A informação foi desmentida em seguida pela Receita Federal, por órgãos do governo e criticada pelo presidente durante uma agenda no Rio de Janeiro na última sexta-feira.
As movimentações do parlamentar mineiro também acontecem após ele ser criticado e cobrado por aliados do campo bolsonarista no ano passado por não se manifestar em defesa da atuação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos.