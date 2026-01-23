A- A+

POLÍTICA PRF notifica gabinete de Nikolas sobre 'riscos operacionais' de caminhada em rodovia Corporação destacou necessidade de adoção de ações para mitigação de riscos "observada a responsabilidade do parlamentar"

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) enviou um ofício ao gabinete do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre a caminhada de 240 km realizada por ele e outros bolsonaristas em protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O percurso foi iniciado pelo parlamentar no município de Paracatu, no interior de Minas, na segunda-feira e será finalizado no domingo em Brasília (DF).

A PRF disse que "notificou formalmente" o gabinete do deputado sobre os riscos operacionais identificados durante o deslocamento na BR-040.

"A medida destaca a necessidade de adoção de ações para mitigação de riscos à segurança, observada a responsabilidade do parlamentar na condição de organizador da caminhada", diz a corporação em nota.

"A PRF reforça que seguirá acompanhando a movimentação de forma ininterrupta, com equipes dedicadas, com o objetivo de mitigar riscos, preservar a segurança viária e proteger tanto os participantes quanto os demais usuários da rodovia, sem prejuízo da adoção das medidas administrativas e legais cabíveis nos caso de descumprimento da legislação", conclui a PRF.

Segundo o deputado federal, o objetivo é lutar "pela liberdade e pela justiça" e protestar contra "prisões injustas do 8 de janeiro e do ex-presidente Jair Bolsonaro". Nesta quinta-feira, os deputados petistas Lindbergh Farias (PT-RJ) e Rogério Correia (PT-MG) solicitaram à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que interrompa a caminhada de Nikolas.

"Esse Nikolas e essa turma podem fazer as passeatas que eles quiserem para defender anistia para golpista, para tirar Bolsonaro da cadeia, para defender que não paguem pelo seus crimes", diz Lindbergh Farias na gravação compartilhada nesta quinta-feira no Instagram — O que eles não podem e não tem direito é de cometer crimes, como eles estão fazendo. Ele foram para a BR-40 sem pedir autorização prévia a ninguém, ao DNIT, ANTT, nenhum órgão.

O petista diz ter enviado um ofício à Polícia Rodoviária Federal (PRF) com diferentes pedidos, entre eles um para que a caminhada na BR-040 seja interrompida e redirecionada para outro lugar. Lindbergh afirma ainda que os envolvidos vão responder "administrativamente e criminalmente". O documento é assinado também pelo deputado Rogério Correia (PT-MG).

"É proibido você andar em acostamento de uma via rodovia federal como aquela (...) Tem trechos que eles entram por dentro da via principal. Isso é um absurdo. E helicópteros de milionários trazendo deputados, pousando ao lado da via. Isso é crime", disse Lindbergh.

