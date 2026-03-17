Primeira Turma do STF tem maioria para condenar deputados do PL por corrupção por desvio de emendas
Os parlamentares foram absolvidos da acusação de integrar organização criminosa
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar os deputados Josimar Maranhãozinho (PL-MA), Gildenemyr de Lima Sousa (Pastor Gil) (PL-MA) e João Bosco da Costa (Bosco Costa) (PL-SE) por corrupção passiva em razão de terem cobrado e recebido propinas para encaminhar emendas parlamentares ao município de São José de Ribamar, no Maranhão. Por outro lado, eles foram absolvidos da acusação de integrar organização criminosa.
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João Batista Magalhães, Antônio José Silva Rocha, Adones Nunes Martins e Abraão Nunes Martins Neto também foram condenados por corrupção passiva. Já Thalles Andrade Costa - que era acusado apenas de integrar organização criminosa, foi absolvido totalmente.
O ministro Alexandre de Moraes, foi o primeiro a acompanhar integralmente o voto do colega e destacou as provas que pesam contra os réus, especialmente os deputados. - Não há dúvida aqui da participação dos réus associados para a prática do crime -, anotou.
Moraes reforçou ainda, concordando com Zanin, que eventual imputação por organização criminosa pode voltar a ser analisada em outros inquéritos que tratam do desvio de emendas.
Moraes destacou que há prova material de que os deputados receberam retribuição financeira pelo envio dos recursos. O ministro destacou que deputados trocaram uma “tabela de pagamentos” e chegou a lembrar do filme "Intocáveis”, que retratava a máfia nos Estados Unidos.
-Al Capone foi pego pelo livro de contabilidade. Continuam fazendo a contabilidade, continuam enviando e depositando, então tem o depósito, tem a contabilidade, tem a prestação de contas, e assim como também na máfia italiana nos Estados Unidos, tinha o cobrador, se começasse a demorar aquilo para cobrar - disse Moraes ao traçar o paralelo.
Em seu voto, a ministra Cármen Lúcia apontou que foram comprovados os indícios de autoria e materialidade do crime de corrupção. - A corrupção, em um caso onde lidamos com recursos que iriam para a saúde, em um país tão carente, é gravíssima porque significa que superamos tantas coisas no brasil, mas a corrupção ainda não superamos -, frisou, no início de seu voto.
Cármen Lúcia apontou que os deputados fizeram uma “ciranda criminosa” com recursos orçamentários. - Com a certeza de que eles seriam entregues a municípios que devolveriam uma parte dos valores, quem eram do povo para a saúde, para os bolsos de cada um dos envolvidos - ressaltou.
Segundo Cármen Lúcia, o STF tem dado importância "à impositividade de se garantir a moralidade na administração pública". Ao mencionar o caso que está sendo julgado, a ministra afirmou que "o quadro apresentado é um quadro em que se imputa crime de corrupção a três deputados que se reúnem, se ajeitam, como uma composição criminosa impressionante".