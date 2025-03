Primeira turma do STF tem maioria para tornar Bolsonaro e sete aliados réus por tentativa de golpe

A- A+

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) tornou réus, nesta quarta-feira (26), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sete aliados, integrantes do chamado "núcleo crucial" envolvido na tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Com os votos de Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Luiz Fux, a Corte formou maioria para aceitar a denúncia. Ainda votarão Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Além de Bolsonaro, agora são réus Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Souza Braga Netto.

Com a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) recebida pela Corte, será aberta a ação penal contra os réus.





Em seu voto, Cármen Lúcia defendeu que os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 foram planejado.





De acordo com a denúncia da PGR, Bolsonaro e esses sete aliados são os integrantes centrais da suposta organização criminosa. Eles são investigados pelos crimes de:

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Golpe de Estado;

Organização criminosa;

Dano qualificado.

