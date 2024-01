Primeira vacinada do Brasil será candidata a vereadora em chapa de Tabata Amaral

A- A+

Primeira brasileira a receber a vacina da Covid-19 no Brasil, a enfermeira Monica Calazans será candidata à vereadora na cidade de São Paulo pelo PSB, partido que lançará a deputada federal Tabata Amaral à prefeitura da capital. Com 57 anos, Monica ganhou projeção no início de 2021, quando foi imunizada com a CoronaVac pelo então governo de João Doria (PSDB). A informação foi inicialmente divulgada pela "Folha de S.Paulo" e confirmada, em seguida, pelo Globo.

Na ocasião, Monica foi selecionada para ser a primeira por ser dois motivos: ser profissional da saúde e pertencer ao grupo de risco. A enfermeira trabalhava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Emílio Ribas e tem diabetes e hipertensão.

"Agora vamos começar a voltar à vida normal. Todo mundo vacinado. Estou feliz. Me sinto representante dos profissionais da saúde e da população brasileira" disse, ao receber sua primeira dose.

Natural de Itaquera, na zona leste de São Paulo, Monica começou sua carreira como auxiliar de enfermagem e terminou a graduação aos 47 anos. É justamente na defesa da saúde que a pré-candidatura de Mônica está embasada. Em suas redes sociais, a enfermeira compartilha postagens em prol da vacinação e do sistema público de atendimento.

Em novembro, marcou presença em um evento do PSB, no qual posou para fotos ao lado de Tabata Amaral. "Dia de prestigiar o evento do PSB da Capital pela formatura dos novos formandos da Escola do Voto. Parabéns a todos", escreveu na legenda da postagem.

