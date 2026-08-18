Ter, 18 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça18/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Diplomacia

Primeiro compromisso de Flávio é revisitar reforma tributária, diz Alfredo Gaspar

Deputado do PL declara em evento que um eventual novo governo bolsonarista promoverá um 'tesouraço' em gastos públicos

Reportar Erro
Flávio Bolsonaro em convenção do PL de Santa CatarinaFlávio Bolsonaro em convenção do PL de Santa Catarina - Foto: YouTube Flávio Bolsonaro/Reprodução

O deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL), candidato a vice-presidente da República na chapa de Flávio Bolsonaro (PL), disse nesta terça-feira (18), que o primeiro compromisso de Flávio, caso seja eleito, será "revisitar" a reforma tributária aprovada em 2023.

"O presidente Flávio Bolsonaro votou contra a reforma tributária, pensando, entre outros pontos, na ausência de um plano de presente e futuro para o setor de comércio e serviços.

Primeiro compromisso da agenda presidencial é revisitar a reforma tributária para nós não permitirmos esse absurdo de 28% do IVA", declarou o parlamentar, durante o evento "Encontro com Presidenciáveis - Diálogo pelo Futuro do Brasil", promovido pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs), em Brasília.

Leia também

• Mondelēz Brasil abre inscrições para nova edição de seu Programa de Estágio de 2026

• Analistas veem risco de ação cibernética de EUA e bigtechs em eleições

• FNE contrata R$ 26,5 bilhões no primeiro semestre de 2026

Gaspar voltou a reafirmar que um eventual novo governo do PL será marcado por um "tesouraço" em gastos públicos considerados desnecessários, como a quantidade de ministérios da gestão petista, e também pelo prestígio ao setor de serviços.

"O governo Flávio Bolsonaro apenas não vai atrapalhar o setor, como ele vai ajudar e impulsionar. O Brasil precisa prestigiar esse setor. 70% do PIB depende de vocês, e o governo atual não reconhece isso.

Mas nós teremos a responsabilidade de estar junto e aprender com os senhores e as senhoras que colocam o País para frente", disse o candidato a vice.

Flávio foi convidado ao evento, mas faltou sob a alegação de "agendas em Minas Gerais e o tempo de deslocamento para a capital federal".

Também foram convidados os candidatos Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Romeu Zema (Novo). Os dois últimos não compareceram.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter