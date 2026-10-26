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Eleições 2026

Primeiro-ministro do Canadá parabeniza Lula pela reeleição

Carney disse ainda que pretende aprimorar a colaboração bilateral em comércio, meio ambiente e "prosperidade"

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O Primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, parabeniza Lula pela reeleiçãoO Primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, parabeniza Lula pela reeleição - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, parabenizou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pela reeleição. "A relação entre ambos os países floresceu sob nossa parceira. Vamos aproveitar esta oportunidade para torná-la ainda mais forte", escreveu o premiê no X, na noite de domingo, 25.

 

Carney disse ainda que pretende aprimorar a colaboração bilateral em comércio, meio ambiente e "prosperidade".

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