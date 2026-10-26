A- A+

Eleições 2026 Primeiro-ministro do Canadá parabeniza Lula pela reeleição Carney disse ainda que pretende aprimorar a colaboração bilateral em comércio, meio ambiente e "prosperidade"

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, parabenizou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pela reeleição. "A relação entre ambos os países floresceu sob nossa parceira. Vamos aproveitar esta oportunidade para torná-la ainda mais forte", escreveu o premiê no X, na noite de domingo, 25.

Congratulations, President @LulaOficial, on your re-election in Brazil. The relationship between Canada and Brazil has flourished under our partnership. Let’s seize this opportunity to make it even stronger, together — to create major new trade opportunities, protect the environment, and build greater prosperity for both our peoples. — Mark Carney (@MarkJCarney) October 26, 2026

Carney disse ainda que pretende aprimorar a colaboração bilateral em comércio, meio ambiente e "prosperidade".

Veja também