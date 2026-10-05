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ELEIÇÕES 2026

Primeiro turno de 2026 tem maior abstenção desde 1998 com mais de 33 milhões ausentes

Entre os Estados, Mato Grosso do Sul registrou a maior taxa de abstenção, com 23,85%, enquanto Ceará teve a menor, com 15,33%

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Primeiro turno de 2026 tem maior abstenção desde 1998 com mais de 33 milhões ausentesPrimeiro turno de 2026 tem maior abstenção desde 1998 com mais de 33 milhões ausentes - Foto: José Cruz/ Agência Brasil

Mais de 33 milhões de eleitores não compareceram às urnas neste primeiro turno das eleições de 2026, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A taxa de abstenção foi de 21,08%, contra 20,95% no primeiro turno de 2022. A taxa registrada no domingo, 4, é a maior desde 1998.

Nas últimas quatro eleições gerais, o índice havia sido de 20,79% em 2022, 20,33% em 2018 e 19,39% em 2014. Dos 158.745.463 eleitores aptos a votar no País, 78,92% compareceram às urnas.

Entre os Estados, Mato Grosso do Sul registrou a maior taxa de abstenção, com 23,85%, enquanto Ceará teve a menor, com 15,33%.

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5 Estados com maiores taxas de abstenção

5 Estados com menores taxas de abstenção

 

 

 

Possibilidade não era descartada
O índice elevado de abstenção não era uma possibilidade descartada antes da votação. A pesquisa Travessia, realizada com exclusividade para o Estadão e divulgada em 2 de outubro, mostrou que 20,2% dos eleitores ainda não tinham certeza se compareceriam às urnas.

Outros 78,5% diziam ter certeza de que votariam e 1,3% não souberam ou não responderam.

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