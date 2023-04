A- A+

BRASÍLIA Primeiros 100 dias estão sombrios para o terceiro governo do presidente Lula Comparação com os índices da gestão do antecessor de Lula não é animadora nas hostes do Planalto

Se na pesquisa do Datafolha, divulgada no fim de semana, o Governo Lula já teve uma sofrível aprovação – de 38% -- a do PoderData de ontem, no site do Poder360, tirou o sono do presidente. Aponta que 51% dos eleitores consideram que, atualmente, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é igual ou pior do que o de Jair Bolsonaro (PL).

O número soma as taxas dos que consideram que o Governo Lula é igual (15%) e dos que consideram que a gestão é pior (36%) do que a do antecessor. A pesquisa foi realizada de 2 a 4 de abril de 2023, entre o 92º ao 94º dia do 3º mandato de Lula. O presidente completa 100 dias no Planalto em 10 de abril. Pouco menos da metade dos eleitores acham que, até agora, a gestão de Lula é melhor que a de Bolsonaro: 46%. Outros 3% não souberam responder.

Na rodada anterior, realizada de 29 a 31 de janeiro de 2023, ainda no início do mandato, o PoderData questionou os entrevistados sobre a expectativa em relação ao governo Lula 3: se esperavam um governo melhor, igual ou pior do que o de Bolsonaro. Agora, com a gestão petista perto dos 100 dias, a empresa de pesquisas atualizou a formulação e perguntou se os entrevistados consideram como, hoje em dia, o governo se comparado ao anterior.

No final de janeiro, 51% esperavam que a gestão fosse melhor que a anterior –praticamente a mesma parcela da população que elegeu o petista em outubro de 2022. Os dados da rodada mais recente permitem a interpretação de que, em menos de 100 dias de governo, o petista tem frustrado muitos brasileiros.

Pela pesquisa do Datafolha, 38% dos entrevistados consideram o governo Lula ótimo ou bom; 30%, regular; 29%, ruim ou péssimo; e 3% não sabem. O Datafolha perguntou ainda a opinião dos eleitores sobre o que o presidente Lula fez pelo Brasil, após três meses:18% consideram que Lula fez mais do que esperavam; 25% acham que o presidente fez o esperado; 51% afirmaram que Lula fez menos do que esperavam; outras respostas somaram 2% e 4% não souberam responder.

