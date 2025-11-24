A- A+

BOLSONARO PRESO Primeiros dias de Bolsonaro na prisão têm comida de casa, pão com ovo e visitas Interlocutores afirmam que ex-presidente vai receber diariamente café da manhã, almoço e jantar; cardápio especial segue recomendações médicas

Levado para uma sala na Superintendência da Polícia Federal no sábado (22) pela manhã, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem se alimentado apenas com comida levada por auxiliares e familiares.

De acordo com pessoas próximas a ele, nas primeiras horas na prisão preventiva, ele evitou fazer refeições com os itens oferecidos aos custodiados pela corporação, optando por um cardápio que segue recomendações médicas, com baixo teor de gordura. Logo cedo nesse domingo, por exemplo, recebeu pão com ovo e café com leite.

A família também tem levado itens pessoais. Ainda pela manhã, um auxiliar entregou itens de higiene como escova de dente e desodorante, que passaram por inspeção da PF. Para o almoço, aliados afirmam que a opção foi novamente por comida caseira, descrita como simples e sem gordura.

A escolha por refeições externas não é uma novidade. É comum que presos recebam alimentos trazidos por familiares, desde que a entrega siga protocolos de segurança. No sábado, no dia que chegou à Superintendência, Bolsonaro não jantou e teria alegado estar sem fome, apesar do cardápio padrão que inclui arroz, feijão, salada e uma proteína — menu que se repete no almoço dos custodiados.

A avaliação entre aliados é de que ele está calmo, conversando normalmente e sem intercorrências.

Ao longo do dia, Bolsonaro recebeu advogados e foi visitado pela ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, após a audiência de custódia que determinou sua continuidade em detenção. A expectativa entre aliados é que a rotina siga marcada pela presença da família enquanto ele permanecer na Superintendência.

Preso preventivamente neste sábado, o ex-presidente ainda aguarda os embargos de declaração na ação penal da trama golpistas, na qual foi condenado a 27 anos de prisão em regime fechado. A expectativa é de que o processo chegue ao seu fim nos próximos dias.

