Prisão Primo de Nikolas Ferreira é preso com mais de 30 kg de maconha em Minas Gerais O acusado foi preso em direção a cidade de Serra Serrana, cidade que seu pai e tio de Nikolas já foi candidato a prefeito

Glaycon Fernandes, primo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), foi preso pela Polícia Federal apóser flagrado transportando 30,2 kg de maconha e 3,82 kg de cocaína. O flagrante ocorreu na BR-452, no sentido de Belo Horizonte (MG), enquanto ele dirigia um Toyota Etios prata com destino à cidade de Nova Serrana.

Segundo informações da Polícia Federal, Glaycon foi autuado por tráfico interestadual de drogas. Apesar de ser réu primário, a Justiça decretou sua prisão preventiva, levando em consideração a grande quantidade de entorpecentes apreendida. A decisão foi tomada durante a audiência de custódia.

Glaycon Fernandes seguia em direção a Nova Serrana, cidade onde seu pai disputou a prefeitura com o apoio político de Nikolas Ferreira e um investimento de R$ 430 mil do Partido Liberal (PL).

Em nota divulgada nesta sexta-feira (30), a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais informou que Glaycon "permanece preso, à disposição da Justiça".

Até o momento, o deputado Nikolas Ferreira não se pronunciou publicamente sobre o caso.

