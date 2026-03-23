A- A+

caso master Principal advogado de Vorcaro, Roberto Podval confirma saída da defesa do banqueiro Defensor não estaria confortável com a tramitação da delação premiada e também com a chegada de novo profissional à banca

O advogado criminalista Roberto Podval, que defendia o banqueiro Daniel Vorcaro, deixou o caso nesta segunda-feira (23). Ao Globo, ele confirmou a saída, mas não quis dar mais detalhes.

Defensor de Vorcaro há cerca de dois anos, Podval era o principal nome da banca de defesa até a chegada de José Luis de Oliveira Lima, conhecido como Juca. É justamente Juca o advogado responsável pela tramitação de uma delação premiada, tanto na Polícia Federal quanto no Ministério Público Federal.

Nos bastidores, Podval, que teria pensado a respeito da saída do caso por vários dias, não se sentia a vontade com a chegada de Oliveira Lima e também com o processo de delação, pois envolveria pessoas que ele conhece, como ex-clientes, tanto no mundo político quanto no jurídico.

Já o recém-contratado Juca tem experiência em processos de delação. Foi ele quem costurou o acordo do empreiteiro da OAS Léo Pinheiro, no âmbito da Operação Lava Jato.

Veja também