"Prisão de Silvinei é constatação real de que linha de apuração está correta" diz relatora da CPI

A relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito Mista (CPMI) do 8 de Janeiro, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), quer convocar novamente o ex-diretor da Polícia Federal Rodoviária (PRF) para depor no colegiado. Silvinei Vasques foi preso na manhã desta quarta-feira (9), em Florianópolis (SC), por suspeita de interferência nas eleições presidenciais. De acordo com as investigações da Polícia Federal, integrantes da PRF teriam direcionado recursos humanos e materiais com o intuito de dificultar o trânsito de eleitores no segundo turno.

"A prisão hoje do Silvinei é a constatação real de que a CPMI elaborou, está adotando uma linha de apuração correta em consonância com os fatos e não com narrativas" disse Eliziane.

Primeira testemunha a depor na CPI do 8 de Janeiro, em junho, o ex-diretor-geral da Vasques foi acusado de mentir durante a sessão e chegou a ter a prisão pedida por parlamentares de esquerda.

"Quando o Silvinei esteve aqui na comissão, ele mentiu de uma forma escancarada em várias linhas. Tivemos, aliás, vários pontos que conseguimos comprovar, inclusive no momento da oitiva dele, que ele estava mentindo. Encaminhamos representação ao Ministério Público Federal para que tomasse as devidas providências" disse Eliziane.

Eliziane quer também que Silvinei participe de uma acareação. Para ela, ele deve ser colocado frente a frente com quem ocupava o segundo escalão da PRF na mesma época que ele, para confrontar suas falas. Ela espera usar essa acareação para analisar se Silvinei falou a verdade ou mentiu quando apresentou os dados das operações no dia da eleição do ano passado.

Ao pedir à Justiça a prisão de Vasques, a PF argumentou que existe a possibilidade de ele interferir nos depoimentos dos demais servidores, já que ainda exerce influência sobre alguns. Os mandados de busca e apreensão cumpridos hoje têm o objetivo de apurar se houve alguma interferência até agora.

