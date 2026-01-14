Prisão temporária de cunhado de Vorcaro era 'imprescindível para as investigações', diz Toffoli
Empresário foi alvo de busca pessoal em aeroporto, depois de PF apontar viagem para Dubai
O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que a prisão temporária do empresário Fabiano Zettel, cunhado do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, era "imprescindível para as investigações" sobre possíveis irregularidades envolvendo a instituição financeira.
Zettel foi detido, e depois liberado, no aeroporto de Guarulhos, após a Polícia Federal (PF) apontar que ele tinha viagem para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
Toffoli determinou a prisão temporária de Zettel, apenas até às 7h desta quarta-feira, enquanto eram cumpridos mandados da segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de fraudes pelo Master. Também foi realizada busca pessoal no empresário e seu passaporte foi apreendido, com a determinação de que ele não pode deixar o Brasil.
Para Toffoli, a detenção era "medida imprescindível para as investigações desenvolvidas, tendo em vista que a liberdade do investigado poderá prejudicar a coleta da prova, especialmente as demais diligências determinadas".
A segunda fase da Compliance Zero também contou com 42 mandados de busca e apreensão, incluindo contra Vorcaro. O dono do Master foi preso na primeira fase da operação, em novembro, mas foi posteriormente solto pela Justiça.