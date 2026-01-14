Qua, 14 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta14/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO

Prisão temporária de cunhado de Vorcaro era 'imprescindível para as investigações', diz Toffoli

Empresário foi alvo de busca pessoal em aeroporto, depois de PF apontar viagem para Dubai

Reportar Erro
Ministro do STF Dias ToffoliMinistro do STF Dias Toffoli - Foto: Rosinei Coutinho/STF

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que a prisão temporária do empresário Fabiano Zettel, cunhado do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, era "imprescindível para as investigações" sobre possíveis irregularidades envolvendo a instituição financeira.

Zettel foi detido, e depois liberado, no aeroporto de Guarulhos, após a Polícia Federal (PF) apontar que ele tinha viagem para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. 

Toffoli determinou a prisão temporária de Zettel, apenas até às 7h desta quarta-feira, enquanto eram cumpridos mandados da segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de fraudes pelo Master. Também foi realizada busca pessoal no empresário e seu passaporte foi apreendido, com a determinação de que ele não pode deixar o Brasil.

Leia também

• Toffoli determina que materiais aprendidos em operação que mira Master fiquem lacrados no STF

• PF apontou ao STF suspeita de 'novos ilícitos' de Vorcaro ao pedir ação que mira fraudes no Master

• Cunhado de Vorcaro é preso pela PF em aeroporto antes de embarcar para Dubai

 

Para Toffoli, a detenção era "medida imprescindível para as investigações desenvolvidas, tendo em vista que a liberdade do investigado poderá prejudicar a coleta da prova, especialmente as demais diligências determinadas". 

A segunda fase da Compliance Zero também contou com 42 mandados de busca e apreensão, incluindo contra Vorcaro. O dono do Master foi preso na primeira fase da operação, em novembro, mas foi posteriormente solto pela Justiça. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter