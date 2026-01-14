A- A+

OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO Prisão temporária de cunhado de Vorcaro era 'imprescindível para as investigações', diz Toffoli Empresário foi alvo de busca pessoal em aeroporto, depois de PF apontar viagem para Dubai

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que a prisão temporária do empresário Fabiano Zettel, cunhado do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, era "imprescindível para as investigações" sobre possíveis irregularidades envolvendo a instituição financeira.

Zettel foi detido, e depois liberado, no aeroporto de Guarulhos, após a Polícia Federal (PF) apontar que ele tinha viagem para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Toffoli determinou a prisão temporária de Zettel, apenas até às 7h desta quarta-feira, enquanto eram cumpridos mandados da segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de fraudes pelo Master. Também foi realizada busca pessoal no empresário e seu passaporte foi apreendido, com a determinação de que ele não pode deixar o Brasil.

Para Toffoli, a detenção era "medida imprescindível para as investigações desenvolvidas, tendo em vista que a liberdade do investigado poderá prejudicar a coleta da prova, especialmente as demais diligências determinadas".

A segunda fase da Compliance Zero também contou com 42 mandados de busca e apreensão, incluindo contra Vorcaro. O dono do Master foi preso na primeira fase da operação, em novembro, mas foi posteriormente solto pela Justiça.

