Priscila Costa posta mensagem de gratidão a Michelle, mas vai a evento de Flávio Bolsonaro
No mesmo dia que homenageou a ex-primeira-dama, a vereadora evitou qualquer fazer referência ao conflito e preferiu fazer um gesto público ao senador
Pivô de crise que levou ao rompimento entre Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, a vereadora Priscila Costa compareceu ao evento do presidenciável com mulheres do PL no mesmo dia em que publicou uma mensagem de gratidão à ex-primeira-dama.
Nesta quarta-feira, Costa evitou qualquer fazer referência ao conflito e preferiu fazer um gesto público ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.
O encontro de Flávio com mulheres do PL ocorreu em meio ao impacto da disputa interna no bolsonarismo. Michelle recusou ao presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, participar do evento.
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— O governo do presidente Jair Bolsonaro deixou um legado de defesa das mulheres, e tenho certeza de que você vai levar este legado adiante — disse Costa.
Nos bastidores, a manifestação foi interpretada como um sinal de distensão. Embora seja uma das principais aliadas de Michelle e ocupe a vice-presidência do PL Mulher, Costa optou por prestigiar a agenda organizada por Flávio e dirigir elogios ao senador justamente no momento de maior tensão entre madrasta e enteado.
A pré-candidatura de Costa ao Senado no Ceará é defendida por Michelle, enquanto o grupo de Flávio prefere o deputado estadual Alcides Fernandes como nome do PL à Casa Legislativa. Desde o vídeo publicado pela ex-primeira-dama na semana passada, Priscila não havia se manifestado sobre o conflito no clã Bolsonaro.
Nesta quarta-feira, um dia após Michelle deixar a presidência do PL Mulher, Costa publicou uma homenagem à amiga:
"Não é fácil enfrentar os grandes obstáculos e desafios da política e, no fim do dia, voltar para casa cuidar das filhas. Não é fácil ver injustiças e perseguições contra o seu marido e, ainda assim, permanecer firme diante de uma nação. Sua liderança fortaleceu mulheres em todo o Brasil, deu voz a brasileiras que compartilham dos valores da fé, da família, da vida e da liberdade", escreveu.
Michelle afirmou que deixará o comando do segmento feminino para se dedicar "integralmente" aos cuidados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, e da filha do casal, Laura, de 15 anos.
Conflito no Ceará
Em vídeo publicado há uma semana, Michelle disse que Costa teve papel central na campanha de André Fernandes à prefeitura de Fortaleza, mas “o que recebeu em troca é revoltante”. Um dia antes da publicação do vídeo, o presidente estadual do PL disse à mídia local que a ex-primeira-dama poderia “fazer o que ela quiser”, mas não mudaria o apoio da sigla a Ciro Gomes.
— O que aconteceu depois foi que, aproveitando-se da prisão do Jair (Bolsonaro), começaram a trabalhar para eliminar a Priscila da disputa, cedendo a vaga dela para garantir uma aliança com Ciro Gomes. Se o André queria agradar o Ciro Gomes, por que ele não ofereceu a vaga do seu próprio pai? Será que ele acha que retirar a vaga de uma mulher seria mais justo e fácil? — disse Michelle.
O PL do Ceará espera a participação de Flávio e Michelle em evento no mês que vem, quando lançarão as candidaturas ao Senado.