Priscila Krause espera que reunião sobre clima leve deputados a destravarem projetos do Executivo

A- A+

A governadora de Pernambuco, em exercício, Priscila Krause (PSD), espera que as ações desenvolvidas, nos últimos anos pelo estado, de adaptação às mudanças climáticas, sensibilizem a Assembleia Legislativa a acelerar a votação dos projetos que estão travados na Casa. Um deles a indicação para a administração do Arquipélago de Fernando de Noronha e o outro, o pedido de empréstimo de R$ 1,5 bilhão.

"A Alepe é sempre um ator importante em tudo que diz respeito ao povo de Pernambuco. Não dá para a gente separar completamente as ações do estado daquilo que está lá dependendo ou de financiamento, ou então de aprovação do nome, por exemplo, para a pessoa que vai gerir um dos nossos maiores patrimônios do ponto de vista ambiental, que é Fernando de Noronha", declarou Priscila Krause em entrevista à imprensa, logo após a palestra de boas-vindas aos participantes da 19ª Conferência Internacional sobre Adaptação Comunitária às Mudanças Climáticas (CBA19), no Cais do Sertão.

O projeto de lei que indica o advogado Virgílio Oliveira para administrar a ilha tramita na Assembleia desde o dia 28 de março, mas não entrou sequer na pauta da Comissão de Costituição, Legislação e Justiça. Os deputados precisam sabatinar o nome apresentado pela governadora antes de aprovar a indicação.

O presidente do colegiado, deputado Alberto Feitosa (PL), já disse esperar que o clima na Casa melhore para pautar a matéria. E lembra que a governadora levou 83 dias para indicar o possível gestor, e, antes de a sabatina ser marcada, nomeou funcionários e o administrador adjunto.

Empréstimo

O pedido de empréstimo - reforça a governadora em exercício - também está diretamente relacionado ao processo de sustentabilidade porque gera oportunidades e qualidade de vida para os pernambucanos.

"Sustentabilidade também é gerar oportunidades para que as pessoas tenham emprego, trabalho, renda, Não dá para dissociar as coisas, tudo se conecta. Então, que esse evento aqui sirva também para sensibilizar todos os atores sociais e políticos necessários para isso", reforçou Priscila Krause.

O projeto de lei que autoriza o estado a captar novo empréstimo está na Casa desde o dia 20 de março. Chegou a ser aprovado por unanimidade da CCLJ, mas sofreu alteração na Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação. O presidente do colegiado, deputado Antonio Coelho (União Brasil) apresentou um substitutivo e agora a matéria precisa ser novamente avaliada pela CCLJ. Feitosa ainda está decidindo se coloca o assunto em pauta na manhã de terça (13), quando a comissão se reúne.

Conferência

Pernambuco sedia desta segunda até a próxima sexta (16) a conferência promovida pelo International Institute for Environment and Development (IIED) com apoio do governo do estado. Deve reunir, no Cais do Sertão, no Bairro do Recife, cerca de 450 participantes de 56 países dos cinco continentes. A ideia é debater experiências sobre adaptação e preparar os caminhos rumo à COP30, que acontece em novembro, em Belém (PA).

"Espero que diante do esforço que o governo vem fazendo para que Pernambuco seja um estado pioneiro nas ações de adaptação às mudanças climáticas, que isso sirva para sensibilizar todos aqueles que de alguma forma podem contribuir com isso", destacou a governadora em exercício.

Veja também