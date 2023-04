Privatização da Compesa ganha aliados na bancada federal

A- A+

A governadora Raquel Lyra (PSDB) ainda não se manifestou sobre as notícias que circulam nos corredores da Assembleia Legislativa de que pretende privatizar a Compesa, mas na bancada federal já existem ardorosos defensores da ideia, como o deputado André Ferreira (PL), campeão de votos nas eleições passadas.

"Eu acho que a intenção da governadora é boa. Afinal, se esse modelo que vigora há mais de trinta anos não está dando certo, alguma coisa está errada", disse.

Para que isso ocorra, contudo, segundo o liberal, é necessário que haja um debate amplo, que possa contar com a participação da população e da classe política.

"Raquel tem que mostrar e discutir com a sociedade e com a classe política se a privatização é o melhor caminho para chegar água na casa do povo. Todo mundo que depende da Compesa sabe que ela não é eficiente para fazer chegar água nas torneiras", afirmou

E acrescentou: "Mas para que possamos acreditar que a privatização é a solução de fato, é preciso que a governadora mostre isso em números".

Sobre um eventual aumento na conta da população com a privatização, André enfatiza que hoje em dia a conta termina até mais cara.

"Acho que a água já chega muito cara hoje, porque o consumidor paga por uma água que chega cara. Então, se ela [Raquel] nos convencer que a privatização vai fazer o serviço melhorar, que o povo vai pagar por um serviço que vai ter, sou a favor", afirmou.

Veja também

BRASIL STF decide o que fazer em caso de empate na primeira sessão após aposentadoria de Lewandowski