Qui, 15 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta15/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BRASIL

Procedimento aberto no STF é nova frente de apuração sobre atuação da Receita

Ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de procedimento para apurar eventual vazamento

Reportar Erro
Receita Federal: servidor é alvo de investigaçãoReceita Federal: servidor é alvo de investigação - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), abriu um procedimento para apurar se houve vazamento de dados sigilosos de ministros da Corte e de seus familiares, iniciando uma nova frente de investigação sobre a atuação da Receita Federal e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

A existência da apuração foi revelada pelo portal Poder360 e confirmada pelo GLOBO. O procedimento já recebeu número e está em tramitação no STF. A Receita Federal já foi notificada sobre a apuração.

A investigação tem por objetivo esclarecer se houve acesso irregular a informações fiscais e bancárias de ministros, identificar quem realizou as consultas aos sistemas, em que datas e sob que justificativas formais.

 

Leia também

• Moraes abre inquérito para apurar se Receita e Coaf vazaram dados de ministros do STF

• CNI vai ao STF contra trecho da lei que corta benefícios fiscais em 10%

• STF julgará em fevereiro incidência de PIS/Cofins sobre reservas técnicas de seguradoras

Esse não é o primeiro episódio recente em que o STF e a Receita divergem sobre o uso de dados fiscais envolvendo autoridades.

Em 2019, o próprio Moraes determinou a suspensão de uma série de investigações fiscais da Receita que atingiam ministros da Corte e outras autoridades, citando “indícios de desvio de finalidade” no direcionamento das apurações, e afastou temporariamente dois servidores por suspeita de quebra indevida de sigilo. 

Na ocasião, o Supremo entendeu que não havia indícios suficientes de irregularidade dos contribuintes para justificar a devassa fiscal promovida pelo órgão.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter