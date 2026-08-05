Processo de concessão do canal de acesso a Porto de Itajaí segue, diz ministro
Tomé Franca afirmou ainda que a Pasta segue com o entendimento de que a concessão de canais de acesso marítimos aos portos será responsável para garantir a previsibilidade, segurança jurídica e entrega de serviços nos terminais
O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, disse nesta quarta-feira, 5, que a Pasta não recebeu, até hoje, nenhum pedido da Autoridade Portuária de Itajaí (SC) para pausar o processo de concessão do canal de acesso ao terminal portuário da região. A Autoridade teve um pedido de paralisação negado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e se reuniu com Tomé na sexta-feira, 31.
Na reunião, segundo o ministro, o superintendente de Itajaí, Artur Antunes, apresentou suas demandas em relação ao leilão do serviço, mas não pediu sua paralisação. "Ele trouxe algumas dúvidas e algumas sugestões que naturalmente a gente escuta, porque a gente está fazendo uma construção que é coletiva. Mas não houve demanda para paralisar o processo, o processo segue", afirmou durante evento de seguros no setor logístico.
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O ministro afirmou ainda que a Pasta segue com o entendimento de que a concessão de canais de acesso marítimos aos portos será responsável para garantir a previsibilidade, segurança jurídica e entrega de serviços nos terminais.