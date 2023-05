A- A+

Polêmicas Processo e "preconceito reverso": as polêmicas do deputado Felipe Becari, que presenteou Carla Diaz MP mira um possível desvio de recursos de uma organização que leva o nome do deputado e faz acolhimento de animais vítimas de maus-tratos

O episódio que envolveu o caro anel de noivado dado de presente à atriz e ex-BBB Carla Diaz não é a única questão judicial que envolve o deputado federal Felipe Becari (União-SP) nem o primeiro assunto a viralizar nas redes que tem o parlamentar como protagonista.

Mas, se de um lado o Ministério Público de São Paulo investiga se Becari tem gastos incompatíveis com seus rendimentos — no site da marca da aliança há peças a partir de R$ 200 mil —, por outro, o deputado é cobrado por uma dívida de R$ 23 mil com um abrigo de animais.

Além disso, no mundo virtual, Becari, que é policial civil, provocou polêmica ao dizer que sofreu racismo reverso ao entrar na corporação por ser "loirinho de olhinho verde, branquinho".

Em setembro de 2021, numa entrevista ao podcast Diário de Polícia, o então vereador de São Paulo, à época com 23 anos e filiado ao PSD, afirmou ter sido vítima de preconceito:

— Ah, preconceito só quem sofre é preto e pobre’. Isso é mentira! A luta, eu valorizo. Faço coisas contra violência doméstica, estou entrando na causa do autismo. (...) Odeio preconceito. Mas, as pessoas precisam entender isso. E não é um filhinho de papai falando isso. Você entrar na polícia (sendo) loirinho de olho verde, branquinho, quando entrei tinha menos barba ainda, é um preconceito do ca...lho — disse ao podcast.

Ele seguiu dando exemplos em outra seara, o futebol:

—Joguei bola a vida inteira. Eu era atacante. O zagueiro, aqueles puta negão (sic), ficava pegando na minha bunda, falando ‘vou te pegar’, 'você parece a menininha que eu estou saindo’. O preconceito existe.

Um ano depois, Becari voltou a polemizar com o mesmo tema, dessa vez, ao lado do então chefe de gabinete da Câmara de São Paulo, Rafael Saraiva, no podcast Papo Reto. Ele reafirmou sua crença em "preconceito reverso".

— Quando as pessoas chegam em um perfil, hoje, de um jovem político, não só de idade, mas por ser primeiro mandato, ligado às causas sociais, a pessoa não tem muita noção do que você fez para chegar até ali. Eu rechaço isso (ser apenas um rosto bonito) e procuro mostrar trabalho. Acho que existe um preconceito reverso aí. Que a gente parte pela ideia de que tudo é fácil — declarou.

Pagamento de diárias de animais

Na esfera jurídica, Becari — cuja bandeira é a proteção animal — é cobrado pela Chácara dos Cães Adote a pagar uma dívida de R$ 23 mil, em uma ação que começou a tramitar em abril.

A informação foi revelada pelo portal Metrópoles e confirmada pelo Globo. O débito teria ocorrido pelo não pagamento de diárias de hospedagens temporárias de animais que ele resgatava nas ruas e levava para o abrigo.

Já a apuração do MP-SP sobre a aliança de noivado para Carla Diaz mira um possível desvio de recursos do Felipe Becari — Eu Luto Pelos Animais, instituto que faz acolhimento de animais vítimas de maus-tratos e leva o nome do deputado. As cifras arrecadadas, investiga o MP, teriam sido usadas para pagar despesas pessoais, como o presente dado à noiva, e também numa viagem do casal para a Itália, onde o pedido de casamento foi feito.

A suspeita, segundo o Metrópoles, é que Becari tenha cometido os crimes de peculato e estelionato, já que, segundo os promotores, ele apresentou sinais de riqueza incompatíveis com os próprios rendimentos. O parlamentar nega as acusações.

Segundo a assessoria de imprensa de Carla Diaz, o conjunto com duas joias (uma aliança de namoro e a de noivado) custou R$ 53 mil — R$ 15 mil e R$ 38 mil, respectivamente. A atriz também informou que a viagem à Itália foi patrocinada por marcas parceiras dela.

Becari e a atriz estão juntos há cerca de dois anos e noivaram em novembro de 2022, ano em que o casal foi envolvido em outro burburinho: num vídeo feito do quarto do hotel em que estavam hospedados, apareceu um gel lubrifcante na mesinha de cabeceira. O assunto rendeu tanto nas redes quanto em contratos para a ex-BBB.

