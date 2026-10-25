Dom, 25 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo24/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Eleições 2026

Procon-BA atualiza para 544 o número de ônibus parados em garagens de Salvador

Os veículos estão parados em cinco garagens das empresas OT Trans e Integra Plataforma

Reportar Erro
A ação do Procon foi realizada após denúncias de eleitores sobre bloqueio da saída de ônibus pela PrefeituraA ação do Procon foi realizada após denúncias de eleitores sobre bloqueio da saída de ônibus pela Prefeitura - Foto: Divulgação

O Procon da Bahia identificou 544 ônibus parados, mas aptos a operar, em garagens de empresas de transporte público em Salvador, neste domingo, 25, durante o segundo turno das eleições presidenciais.

Os veículos estão parados em cinco garagens das empresas OT Trans e Integra Plataforma, localizadas na Avenida Barros Reis e na região do Subúrbio.

Leia também

• O governador da Bahia Jerônimo Rodrigues diz que frota estadual transportará eleitor

• TRE-SP determina intimação para que responsáveis prestem informações sobre oferta de ônibus

• TRE-BA exige frota total de ônibus em Salvador, sob multa de R$ 1 mi por hora de descumprimento

A atualização do Procon ocorre após fiscalizações nas garagens da Integra Plataforma Barros Reis (G7) e da OT Trans, na Estrada Velha de Campinas de Pirajá.

Inicialmente, foram encontrados 252 veículos parados nas garagens da OT Trans e da Integra Plataforma Suburbana, com o número subindo para 370 após vigilância na OT Trans G3, no bairro de Campinas de Pirajá.

O órgão reforça que tomará as medidas cabíveis e que a fiscalização segue em outras garagens da capital.

A ação do Procon foi realizada após denúncias de eleitores sobre bloqueio da saída de ônibus pela Prefeitura, o que contraria uma determinação do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) para o uso de toda a frota para garantir o transporte durante o período eleitoral.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter