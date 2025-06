A- A+

investigação Procurador quer apurar nomeação de maquiadores por Érika Hilton As informações são do jornal O Estado de S. Paulo

O subprocurador-geral do Ministério Público no Tribunal de Contas da União (TCU), Lucas Furtado, pediu à Corte que a contratação de dois maquiadores da deputada federal Érika Hilton (PSOL-SP) como assessores parlamentares seja investigada para saber a finalidade das contratações.



