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Investigação Produtora de 'Dark Horse' enviou carta a Nunes pedindo 'solução' para manter contrato de Wi-fi Parceria de R$ 108 milhões previa cinco mil pontos de internet gratuita, mas apenas 3,2 mil foram instalados; repasses estavam suspensos por ordem do STF

A empresária Karina da Gama, dona do Instituto Conhecer Brasil (ICB) e da produtora responsável pelo filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, recorreu diretamente ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para tentar salvar um contrato milionário com a gestão municipal para a instalação de pontos de wi-fi gratuito na cidade. A prefeitura de São Paulo rescindiu unilateralmente o contrato com o Instituto Conhecer Brasil (ICB) nesta segunda-feira.

A entidade, presidida pela empresária Karina da Gama, também dona da produtora do filme Dark Horse, é investigada pela Polícia Federal (PF) por sInvestigações e suspeita de desviosuspeitas de irregularidades na aplicação de recursos públicos e possível relação entre o dinheiro recebido da prefeitura e a produção cinematográfica.

Em documento enviado por WhatsApp, Karina apelou para que o serviço de wi-fi gratuito na capital não fosse interrompido, pedindo apoio diante dos impactos das medidas judiciais. Na carta de três páginas, anexada ao processo público do contrato no sistema da prefeitura, a empresária relata os impactos do bloqueio de bens nas contas da entidade.

"Hoje, porém, Senhor Prefeito, venho lhe escrever não apenas como dirigente de uma instituição, mas como alguém profundamente angustiada com o desespero de seus trabalhadores. Temos funcionários que já não conseguem realizar suas compras básicas de supermercado, cumprir suas obrigações familiares ou manter a tranquilidade de suas casas. São pais e mães de família que trabalharam, cumpriram suas responsabilidades e agora enfrentam uma situação de extrema vulnerabilidade financeira."

O contrato, firmado em junho de 2024, previa repasses de R$ 108 milhões anuais para a instalação de cinco mil pontos de internet gratuita na cidade. Até o rompimento oficial, 3.200 equipamentos já haviam sido instalados. No documento enviado a Nunes, Karina da Gama se queixa das dificuldades em acessar os autos do processo no Supremo, o que estaria prejudicando a defesa da entidade:

"Apesar de todos os esforços de diálogo junto ao gabinete do Ministro Flávio Dino, até o presente momento não conseguimos obter acesso integral ao inquérito que envolve nossas instituições, circunstância que tem dificultado significativamente o conhecimento das acusações e a apresentação organizada de nossa defesa."

Investigações e suspeita de desvios

O fim do contrato agrava a situação do ICB e de Karina da Gama, que são alvos da Polícia Federal (PF) e da Polícia Civil. As investigações apuram irregularidades na aplicação dos recursos públicos municipais, incluindo o uso de notas fiscais canceladas, sequenciais e sem comprovação financeira na prestação de contas.

A principal linha de apuração da polícia é a suspeita de confusão patrimonial entre os repasses da prefeitura para a manutenção do wi-fi e o financiamento da produtora Go Up Entertainment — também de propriedade de Karina e sediada no mesmo endereço do ICB, nos Jardins, Zona Oeste de São Paulo. A produtora é a responsável pelo longa Dark Horse, que narra a trajetória política de Bolsonaro.

Tentando desvincular a prefeitura de uma desobediência às ordens do STF, a empresária argumentou na carta que buscava apenas uma interlocução do Executivo municipal para encontrar uma saída viável para os trabalhadores:

"Não pretendo, em hipótese alguma, solicitar qualquer medida que contrarie essas determinações. Mas acredito que é possível buscar, dentro da legalidade e mediante autorização das autoridades competentes, uma solução humanitária para que trabalhadores e prestadores de serviços não continuem suportando as consequências de uma situação sobre a qual não possuem qualquer responsabilidade."

Em nota, a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT) confirmou o fim do vínculo e jogou a responsabilidade para o Supremo Tribunal Federal (STF). Em setembro, o ministro Flávio Dino determinou a suspensão dos pagamentos mensais de R$ 4,5 milhões ao instituto. No documento enviado a Nunes, Karina da Gama se queixa das dificuldades em acessar os autos do processo no Supremo, o que estaria prejudicando a defesa da entidade:

Apesar da rescisão e da interrupção do serviço, a gestão Nunes destacou que o ICB não está isento de suas obrigações. A entidade terá de prestar contas de todo o dinheiro recebido, e eventuais valores devidos deverão ser devolvidos aos cofres públicos. A prefeitura também ressaltou que a rescisão não impede o andamento de processos administrativos e a aplicação de penalidades ao instituto.

A prefeitura de São Paulo ainda não detalhou o que acontecerá com os 3.200 pontos de wi-fi que já operavam na cidade, nem definiu um cronograma para a contratação de uma nova empresa para restabelecer a conectividade gratuita nos bairros afetados.

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