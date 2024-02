"Professor não tem o melhor salário, mas tem muito amor", diz Tarcísio de Freitas, governador de SP

A- A+

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta quarta-feira que os professores “não têm o melhor salário, mas têm muito amor”. A declaração foi feita durante lançamento de programa para incentivar a alfabetização no estado, em cerimônia no Centro da capital:

— A gente sabe que o melhor professor ainda não tem a melhor condição. A gente sabe que eles não têm a melhor estrutura. A gente sabe que eles não têm o melhor salário. Mas eles têm muito amor. E quando a gente for resolvendo as questões fiscais eu tenho certeza de que a gente vai conseguir dar aos professores o que eles merecem.

Tarcísio disse ainda que na educação, assim como na saúde, “é bem-sucedido quem tem amor”.

O governador assinou em março do ano passado um decreto que autorizou o pagamento do piso nacional dos professores no estado. O salário inicial da categoria passou assim de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55. Depois, com o reajuste do funcionalismo público estadual, os professores que trabalham 40 horas semanais passaram a receber salários a partir de R$ 4.505.

O programa lançado nesta quarta-feira, o Alfabetiza Juntos SP, conta com recursos do governo federal e tem o objetivo de unir os 645 municípios e as 91 diretorias de ensino da rede estadual com o objetivo de atingir a alfabetização de crianças até os 7 anos de idade.

A proposta visa a oferecer treinamento a professores, materiais didáticos, acompanhamento e incentivos financeiros para as escolas que obtiverem os melhores resultados na alfabetização.

A meta é ter 90% de crianças com capacidade de ler até 2026. Em dezembro de 2023, segundo o governo, 64% das crianças matriculadas na rede estadual e em 600 municípios participantes eram considerados leitores iniciantes ou fluentes.

