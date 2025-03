A- A+

LANÇAMENTO IAP promove lançamento de livro e palestras para o segmento jurídico no Recife Evento acontecerá na Livraria Jaqueira, localizada no Recife Antigo

Dois grandes nomes do Direito Comercial no Brasil, Marcelo von Adamek e Rafael Setoguti vão estar no Recife na próxima quinta- feira, dia 20, para o lançamento de “Fusões e Aquisições (M&A)” livro que agrega múltiplas perspectivas, integrando à discussão jurídica temas correlatos nas áreas de finanças corporativas, contabilidade, governança e regulação.

A publicação que tem vários autores com textos coordenados por Marcelo e Rafael , experts em Direito Comercial, terá um evento, promovido pelo Instituto dos Advogados de Pernambuco- IAP , na Livraria Jaqueira, no Recife Antigo, às 18h30 e será marcado por palestras dos coordenadores reconhecidos em suas respectivas áreas de atuação e como professores da USP.

“Mais uma iniciativa do nosso tradicional Instituto, com vista a produzir mais conhecimentos para a advocacia e gerar debates oportunos sobre temas de interesse da categoria” destaca Érika Ferraz, presidente do IAP.

Autores

A publicação que chega ao vol 2:m tem entre seus autores, Adriano Augusto Teixeira Ferraz, Ana Carolina Weber, André Nunes Conti, Bárbara Gadig, Bernardo Alvarenga de Bulhões-Arieira, Bernardo Vianna Freitas, Camila Goldberg, Daniel de Avila Vio, Daniel de Miranda Facó, Débora Sejtman Gartner, Enrico Mazza, Evaristo Dumont de Lucena Pereira, Fábio Jamra, Fernando Gentil Monteiro, Gabriel Bürgel, Gabriela Deziderio Callari, Gustavo Santos Kulesza, Gustavo Tepedino, Hamid Bdine, João Pedro Germano Maion, João Ricardo de Azevedo Ribeiro, Karina Goldberg Britto, Laura Amaral Patella, Levi Custódio Santos, Lior Pinsky, Luciana Tornovsky, Marcelo Lamy Rego, Marcelo Sampaio Góes Ricupero, Marcelo Vieira von Adamek, Mario Engler Pinto Junior, Matheus Almeida Motta, Mauricio Moreira Menezes, Paula Greco Bandeira, Paulo Albert Weyland Vieira, Rafael de Almeida Rosa Andrade, Rafael Jubilut Bilton, Rafael Setoguti J. Pereira, Renata C. Steiner, Ricardo Mafra, Ricardo Peres Freoa, Rodrigo R. Monteiro de Castro, Sergio Bronstein, Thiago Mendes de Oliveira, Valdo Cestari de Rizzo e Vitor Butruce.

Apresentação

No texto de apresentação, como coordenadores da publicação, Marcelo Vieira von Adamek e Rafael Setoguti Julio Pereira lembram: “Nos artigos que compõem este segundo volume, os coautores souberam, de maneira habilidosa e responsável, agregar múltiplas perspectivas, inclusive integrando à discussão jurídica temas correlatos nas áreas de finanças corporativas, contabilidade, governança e regulação. A crescente complexidade das operações de M&A, juntamente com as inovações regulatórias e as dinâmicas de mercado, torna indispensável um estudo interdisciplinar, contínuo e atualizado”.

E mais: “ Adicionalmente, esta obra apresenta uma variedade de casos práticos que ilustram tanto os êxitos quanto os obstáculos encontrados em operações de M&A, cujos contornos próprios muitas vezes derivam e evoluem a partir das práticas de mercado”.

