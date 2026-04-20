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Cidadania Programa Governo do Brasil na Rua leva atendimentos ao Recife Ação oferece perícias, orientações e serviços gratuitos nos dias 24 e 25

O Recife sediará, nos dias 24 e 25 de abril, a 14ª edição do programa Governo do Brasil na Rua, iniciativa que reúne órgãos federais e parceiros locais para ampliar o acesso da população aos serviços públicos. A ação será realizada na Escola Técnica Estadual Miguel Batista, no bairro da Macaxeira.

Entre os principais serviços oferecidos estão os atendimentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sem necessidade de agendamento prévio. A população poderá realizar perícias médicas, avaliações sociais e obter orientações sobre benefícios previdenciários e assistenciais.

A estrutura também contará com a participação do Conselho de Recursos da Previdência Social, que prestará esclarecimentos sobre recursos administrativos e andamento de processos. A proposta é facilitar o acesso a serviços essenciais, com atendimento direto e gratuito.

Para ser atendido, é necessário apresentar documentos pessoais, como CPF, além de laudos e documentos médicos ou sociais relacionados ao serviço solicitado, ou que devem agilizar o processo.

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