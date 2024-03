Após uma costura feita pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), semana passada, deve começar a ser analisado e possivelmente votado, já na próxima quarta-feira, o Programa de Aceleração da Transição Energética (Paten). De autoria do ex-deputado Christino Áureo (PP), o PL 327/2021 institui a Política Nacional da Transição Energética.

A finalidade é promover mudanças estruturais para possibilitar a migração de combustíveis fósseis para uma matriz energética com fontes renováveis, e integra a missão da Câmara deste ano, que elegeu a transição energética como prioridade da Casa.

Originalmente, o projeto propôs a criação do Fundo Verde para financiar o desenvolvimento de tecnologia e produção de combustíveis renováveis, como etanol, bioquerosene de aviação, biodiesel, biometano, hidrogênio de baixa emissão de carbono e bioenergia com captura e armazenamento de carbono.

Contudo, após pressão dos setores produtivos, a relatora do PL, a deputada Marussa Broldin (MDB), ampliou os projetos que podem ser beneficiados com os recursos do Fundo Verde, que será administrado pelo BNDES. Por isso, projetos de recuperação de resíduos sólidos, de investimentos em gás natural, de centrais hidrelétricas de até 50 MW e de fontes de energia em imóveis rurais também poderão ter acesso ao financiamento especial.

Pela proposta, o recurso para o Fundo Verde será formado por patrimônio privado, como precatórios e créditos tributários que pessoas jurídicas possuem com a União. Os montantes podem ser utilizados como garantias para empréstimos em projetos sustentáveis e, inclusive, podem servir de desconto em multas e juros em casos em que o contribuinte estiver em débito com a Receita Federal.

Os critérios de análise, procedimentos e condições para que os projetos sejam aprovados serão estabelecidos em debate posterior, durante a regulamentação da legislação.