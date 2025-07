A- A+

EX-PRESIDENTE Proibido de falar com o pai, Eduardo Bolsonaro diz que Moraes "dobrou aposta" Deputado licenciado reagiu à operação da Polícia Federal

Proibido de entrar em contato com o pai após determinação do ministro Alexandre de Moraes, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) correlacionou a operação da Polícia Federal desta sexta-feira à carta enviada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na véspera.

"Alexandre de Moraes redobrou a aposta e depois do vídeo de Bolsonaro para Trump ontem", disse, elencando na sequência as medidas cautelares impostas ao ex-presidente, citando não poder se comunicar com outros investigados como ele e seu irmão, o vereador Carlos Bolsonaro.

O ex-presidente tem mandados de busca e apreensão expedidos na sede do PL e em sua casa, em Brasília. Por determinação da Suprema Corte, terá que usar tornozeleira eletrônica e se afastar das redes sociais. Ele é réu na ação da trama do golpe.

Nesta quinta-feira, Trump enviou uma carta a Bolsonaro afirmando que ele vinha sendo alvo de perseguição. O ex-presidente respondeu o americano com elogios, em vídeo.

Em nota, a PF afirmou que cumpriu "dois mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, em cumprimento a decisão do Supremo Tribunal Federal".

Bolsonaro é réu em ação penal que tramita no STF e analisa se houve uma tentativa de golpe de Estado. Na segunda-feira, a PGR apresentou as alegações finais no caso e pediu para o ex-presidente ser condenado por cinco crimes.

