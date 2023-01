A- A+

ESTADOS UNIDOS Projeção em Nova York chama Trump e Bolsonaro de "ratos da Flórida"; veja vídeo Carlos Bolsonaro, Sergio Moro, Allan dos Santos, Silas Malafaia, Hamilton Mourão e Ciro Nogueira também aparecem com "orelhas de Mickey"

Os ex-presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, Jair Bolsonaro e Donald Trump, foram chamados de "ratos da Flórida" em uma projeção em prédio na cidade de Nova York, nessa segunda-feira (16). A dupla aparece projetada na lateral de um arranha-céu com "orelhas de Mickey", o ratinho personagem da Disney.

Além dos dois ex-mandatários, a projeção também mostra o vereador do Rio Carlos Bolsonaro, os senadores eleitos Sergio Moro e Hamilton Mourão, o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, o pastor Silas Malafaia e senador Ciro Nogueira com a mesma montagem de ratos.



Os nomes dos autores da projeção não foram divulgados.

Trump vive na Flórida desde que deixou o cargo de presidente dos EUA, em janeiro de 2021. Bolsonaro saiu do Brasil com destino ao estado americano ainda quando era presidente da República, em dezembro do ano passado. Os dois líderes da extrema-direita foram chamados de "ratos" na projeção.

Bolsonaro já foi alvo de outras projeções em Nova York. Em 28 de outubro de 2022, nas vésperas do segundo turno da eleição presidencial, a palavra "adeus" foi reproduzida em sete idiomas em um prédio da cidade, com a imagem do ex-presidente.

