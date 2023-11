A- A+

Projeto de Lei Projeto da carteira "Verde e Amarela": partidos da base dão maioria dos votos em derrota do governo União, PP, Republicanos, PSD e MDB representaram 171 dos 286 votos pela aprovação. Gestão petista era contra a proposta econômica, mas cedeu diante da pressão das siglas da base e de Arthur Lira

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, por 286 a 91, projeto de lei que cria contratos temporários CLT de primeiro emprego e de recolocação profissional. Nos moldes do programa “Carteira Verde e Amarela”, da gestão Bolsonaro (PL), a proposta avançou com votos de parlamentares que integram a base governista na Casa. Levantamento produzido pelo Globo aponta que 171 deputados dos partidos União Brasil, PP, Republicanos, PSD e MDB votaram pela aprovação do texto. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) era contra o projeto, mas cedeu diante da pressão das siglas da base e do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Votaram pela aprovação do projeto de lei parlamentares como a ex-ministra do Turismo Daniela Carneiro (União-RJ), demitida por Lula em julho deste ano, e o líder da bancada evangélica, o deputado Silas Câmara (Republicanos-AM), que disse em entrevista ao Globo, em agosto, estar aberto ao diálogo com o governo.

Veja como cada partido votou:

União Brasil: 41 votos "sim"

PP: 36 votos "sim" e um voto "não"

Republicanos: 34 votos "sim"

PSD: 28 votos "sim"

MDB: 32 votos "sim" e um voto "não"

Apesar de participar das negociações, a federação PT, PV, PCdoB orientou o voto não. As legendas somadas garantiram 59 votos contra a aprovação do projeto de lei. Integrantes da base governista afirmaram, sob sigilo, que aceitaram negociar a matéria porque o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), já previa pautar a proposta, como forma de promover derrota ao governo. A liderança do governo liberou a bancada para votação.

O projeto de lei cria regras especiais para contratações CLT de jovens entre 18 a 29 anos. A proposta permite contratos com vigência de até 24 meses e carga horária de 8 horas diárias e 44 semanais, com redução da jornada para estudantes. As empresas só poderão ter até 20% dos empregados nessa modalidade.

A relatora na Câmara, deputada Adriana Ventura (Novo-SP), também estendeu a oportunidade da contratação especial para pessoas com idade igual ou superior a 50 anos, que estejam sem vínculo formal de emprego há mais de doze meses. Por outro lado, críticos afirmam que a mudança precariza regras da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

O projeto retoma principais pontos da medida provisória que instituiu a “carteira verde e amarela” no governo Jair Bolsonaro. A regra obriga que os jovens no primeiro emprego estejam regularmente matriculados em cursos de ensino superior, educação profissional e tecnológica ou educação de jovens e adultos, ou tenham concluído o ensino superior ou a educação profissional e tecnológica.

O modelo também permite que sejam contratados, a princípio, jovens que não tenham concluído os estudos básicos, mas os obriga a retornar à escola no prazo de dois meses após a obtenção do emprego.

A norma estabelece que é proibida a contratação neste modelo para trabalho intermitente e trabalhos domésticos, rurais, de serviços públicos e atividades partidárias. O projeto original é de 2013 e começou a tramitar no Senado. Com as alterações, a matéria voltará para análise dos senadores.

Veja também

SENADO Pacheco rebate STF e diz que ministro da Corte não se sobrepõe ao Congresso e à Presidência