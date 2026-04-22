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câmara municipal Projeto de Lei inclui combate ao machismo e à misoginia no currículo das escolas do Recife Proposta de Liana Cirne (PT) também determina que a prefeitura promova formação continuada para professores e gestores escolares

A vereadora Liana Cirne (PT) apresentou o Projeto de Lei nº 80/2026 na Câmara Municipal do Recife, que propõe a inclusão de conteúdos e atividades educativas voltados à prevenção da misoginia e à promoção da equidade de gênero no currículo das escolas públicas e privadas do Recife.

A proposta prevê que, a partir do 6º ano do Ensino Fundamental, as escolas trabalhem, de forma transversal, temas como o combate ao machismo, o respeito às mulheres, os impactos da violência de gênero e a construção de masculinidades saudáveis.

O projeto determina que esses conteúdos sejam integrados às disciplinas já existentes, sem a criação de uma nova matéria ou aumento da carga horária escolar.

De acordo com a vereadora, a iniciativa busca fortalecer o papel da escola na formação cidadã e na prevenção da violência.

“Educação também é prevenção. Precisamos formar uma geração que respeite as mulheres, compreenda limites e não reproduza práticas de violência”, afirma Liana.

O projeto surge em um contexto preocupante de violência de gênero em Pernambuco. Dados recentes indicam que um homem mata uma mulher no estado a cada quatro dias, e que, em 2025, Pernambuco liderou o número de mortes por violência contra a mulher entre os estados monitorados pela Rede de Observatórios da Segurança.

Para a parlamentar, esses números refletem uma cultura que ainda naturaliza o machismo e a misoginia.

“A violência contra a mulher não começa apenas no ato extremo. Ela se constrói ao longo do tempo, nas piadas, nos comentários, nas mensagens disseminadas nas redes sociais e nos conteúdos consumidos por jovens”, pontua.

A proposta também prevê que o Poder Executivo, por meio da Secretaria de Educação, promova formação continuada para professores e gestores escolares, além da produção de materiais didáticos adequados às diferentes faixas etárias.

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