A- A+

Câmara dos Deputados Projeto para derrubar decreto de Lula sobre armas é assinado por 12 deputados de partidos da base Parlamentares do União Brasil, PSD e MDB, além seis do PP e Republicanos, aderiram ao texto de Paulo Bilynskyj (PL-SP)

Cinquenta e três deputados assinaram o projeto de decreto legislativo (PDL) para tentar derrubar um decreto de Lula (PT) que limitou o acesso às armas de fogo no país. Entre eles, 12 parlamentares filiados a partidos da base do governo: MDB, PSD e União Brasil que, juntos, lideram oito ministérios.

As siglas que negociam com o presidente por um espaço na Esplanada também aparecem entre os aderentes. Seis representantes do Republicanos e o PP, partidos de Silvio Costa Filho e André Fufuca, também assinaram a proposta.

Na última sexta-feira, Lula expediu um decreto que alterou a quantidade de armas que podem ser compradas, além de restringir o horário de funcionamento de clubes de tiro. De acordo com a oposição, o presidente ultrapassou os limites de um decreto, que tem como objetivo regular uma lei já existente.

Além de parlamentares de partidos adversários a Lula, Alfredo Gaspar (UNIÃO-AL), Coronel Assis (UNIÃO-MT), Delegado Palumbo (MDB-SP), Cristiane Lopes (UNIÃO-RO), Nicoletti (UNIÃO-RR), Rodrigo Valadares (UNIÃO-SE), Alceu Moreira (MDB-RS), Maurício Carvalho (UNIÃO-RO), Sargento Fahur (PSD-PR), Thiago Flores (MDB-RO), Osmar Terra (MDB-RS) e Coronel Ulysses (UNIÃO-AC) assinaram o documento.

Os deputados em questão pertencem a partidos com cargos no primeiro escalão do governo. No caso do MDB, Renan Filho (Transportes), Simone Tebet (Planejamento) e Jader Filho (Cidades) lideram ministérios. Já o PSD tem três pastas comandadas por Carlos Fávaro (Agricultura), Pesca (André de Paula) e Minas e Energia (Alexandre Silveira). Por sua vez, o MDB tem Celso Sabino (Turismo) e Juscelino Filho (Comunicações) no primeiro escalão.

Entre os 53 deputados que integram a oposição, a maior parte (32) é do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Podemos (2) e Novo (1) também tem integrantes entre os aderentes.

Veja lista de assinantes:

Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP)

Carla Zambelli (PL-SP)

Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-RJ)

Junio Amaral (PL-MG)

Capitão Alden (PL-BA)

Delegado Fabio Costa (PP-AL)

Alfredo Gaspar (UNIÃO-AL)

Pedro Lupion (PP-PR)

Roberta Roma (PL-BA)

Rodolfo Nogueira (PL-MS)

Coronel Assis (UNIÃO-MT)

Delegado Palumbo (MDB-SP)

Sanderson (PL-RS)

Cristiane Lopes (UNIÃO-RO)

Bia Kicis (PL-DF)

Zucco (REPUBLICANOS-RS)

Pedro Westphalen (PP - RS)

Silvia Waiãpi (PL-AP)

General Girão (PL-RN)

Coronel Chrisóstomo (PL-RO)

Gilson Marques (NOVO-SC)

Capitão Alberto Neto (PL-AM)

Daniela Reinehr (PL-SC)

Mauricio Marcon (PODEMOS-RS)

Mario Frias (PL-SP)

Caroline de Toni (PL-SC)

Amália Barros (PL-MT)

Nicoletti (UNIÃO-RR)

Sargento Gonçalves (PL-RN)

André Fernandes (PL-CE)

José Medeiros (PL-MT)

Rodrigo Valadares (UNIÃO-SE)

Delegado Ramagem (PL-RJ)

Julia Zanatta (PL-SC)

Coronel Fernanda (PL-MT)

Nikolas Ferreira (PL-MG)

Pastor Eurico (PL-PE)

Sargento Portugal (PODEMOS-RJ)

Alceu Moreira (MDB-RS)

Messias Donato (REPUBLICANOS-ES)

Bibo Nunes (PL-RS)

Zé Vitor (PL-MG)

Mauricio do Vôlei (PL-MG)

Delegado Éder Mauro (PL-PA)

Maurício Carvalho (UNIÃO-RO)

Sargento Fahur (PSD-PR)

Filipe Martins (PL-TO)

Delegado Caveira (PL-PA)

Thiago Flores (MDB-RO)

Coronel Telhada (PP-SP)

Osmar Terra (MDB-RS)

Gilvan da Federal (PL-ES)

Coronel Ulysses (UNIÃO-AC).

Veja também

CASO MARIELLE FRANCO Após Deltan, Moro também questiona delação: "Que cheguem no mandante e mordam a língua"