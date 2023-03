Promotor de justiça de SP Lincoln Gakiya era um dos alvos de facção criminosa; saiba quem é

A- A+

Integrante do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), em Presidente Prudente, São Paulo, o promotor de justiça Lincoln Gakiya era um dos alvos de um plano de sequestro e morte da maior facção criminosa do país, de acordo com a Polícia Federal. Dedicado há 17 anos a combater as ações desse grupo, Gakiya foi o responsável por transferências de chefes como Marcos Camacho, o Marcola, para presídios federais e vive atualmente sob escolta e vigilância após uma série de ameaças que sofreu.

Segundo a Polícia Federal, a Operação Sequaz, deflagrada nessa manhã, tem por objetivo cumprir 11 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão, no Distrito Federal, em Roraima, no Paraná, no Mato Grosso do Sul e em São Paulo. Segundo as investigações, integrantes da facção planejavam sequestrar e matar servidores públicos e políticos, como o promotor e também o senador Sérgio Moro (União Brasil). As diligências mostram que os ataques poderiam ocorrer simultaneamente.

Lincoln Gakiya começou a ser escoltado por policiais militares em dezembro de 2018, após ter pedido a transferência de chefes da facção, entre eles Marcola, que estavam na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, em São Paulo, para presídios federais. As remoções foram deferidas pelo juiz-corregedor Paulo Eduardo de Almeida Sorci, do Departamento Estadual de Execuções Criminais da 1ª Região Administrativa Judiciária (DEECRIM-1), em fevereiro do ano seguinte.

Desde então, Gakiya teria tido uma sentença de morte determinada pelo chamado tribunal do crime da facção e passado a receber ameaças. Atualmente o promotor é conhecido, inclusive, em países como Espanha e Portugal, tendo dado entrevistas alertando para o problema do tráfico de drogas do Brasil para a Europa, e o risco de aumento de criminalidade nele embutida.

