A- A+

Rádio e TV Pronunciamento de Lula teve como pano de fundo obra danificada em gestão Bolsonaro A tapeçaria 'Músicos', de autoria do pintor e muralista Di Cavalcanti, apareceu durante fala do presidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu um lugar simbólico para fazer o seu primeiro pronunciamento desde que assumiu o cargo, nesse domingo (30). O chefe de estado falou diante da peça "Músicos", de autoria do pintor e muralista Di Cavalcanti. Na gestão anterior, a obra havia sido retirada da biblioteca presidencial para a instalação dos equipamentos usados nas lives do ex-presidente Jair Bolsonaro. E acabou desbotando, por ter ficado em um local onde recebia luz solar, de acordo com a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, conhecida como Janja.

Após se mudar para a residência oficial da presidência da República, a primeira-dama listou uma série de objetos danificados no local. Entre elas estaria a peça feita pelo artista modernista. Avaliada em pelo menos R$ 5 milhões, ela foi encomendada pelo arquiteto Oscar Niemeyer durante a construção de Brasília.

— Aqui é a sala de Estado, que está totalmente descaracterizada. Essa obra aqui, ela não é aqui, o original dela é na biblioteca. Você pode ver que ela foi colocada aqui e está desbotada. Aqui bate sol. Infelizmente, essa aqui vai ter que ser restaurada — disse Janja em entrevista a GloboNews.

Consultado por O Globo, o marchand Evandro Carneiro afirmou que a obra tem valor inestimável, pois não há referências nas produções de Di Cavalcanti em tapeçarias. O artista produziu poucos tapetes e não existem registros anteriores de peças semelhantes feitas por ele e vendidas.

— Nessas dimensões, não tem muitas referências. É um preço que tem que ser atribuído. Para efeito de seguro, se alguém me perguntasse eu diria que ela vale em torno de R$ 5 milhões. Mas é um bem inestimável, feito sob medida para aquele local. O Oscar Niemeyer encomendava o artista certo, para o local certo, dava o tema. Então estou fazendo uma estimativa a partir do zero — disse Carneiro.

A produção de "Músicos" ocorreu durante uma fase em que Di Cavalcanti estava influenciado pelos muralistas mexicanos, explica o marchand.

— Di quando fez aquilo estava muito influenciado pelos muralistas do México. Embora não seja um mural, ela tem características. Estilisticamente, ela é uma consequência da vivência, do conhecimento e da experiência dele com os muralistas mexicanos — afirmou.

Veja também

Brasil Agrishow e inclusão do MST no Conselhão acirram atritos do governo com o agronegócio; entenda