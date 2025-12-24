A- A+

Presidente Pronunciamento natalino do presidente Lula vai ao ar às 20h30 desta quarta-feira Discurso terá a duração de seis minutos e 39 segundos

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) convocou a cadeia nacional de rádio e televisão para veicular um pronunciamento natalino do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quarta-feira, 24, véspera do feriado. A fala do presidente vai ao ar às 20h30.

Segundo a Secom, o discurso de Lula terá a duração de seis minutos e 39 segundos.

No pronunciamento de Natal do ano passado, Lula destacou os números da economia, os esforços do governo para a agricultura, além de pregar a união entre famílias afastadas por motivos políticos.

A fala também foi marcada pela recuperação do presidente após um acidente doméstico que sofreu no Palácio da Alvorada, em outubro daquele ano.



