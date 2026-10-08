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Horário Eleitoral Propaganda eleitoral na TV e no rádio volta nesta sexta-feira; saiba detalhes Serão 10 minutos de duração para cada bloco dos presidenciáveis; nos Estados que terão segundo turno, cada concorrente terá cinco minutos

A partir de sexta-feira(9), a propaganda eleitoral gratuita volta a ser exibida em rádio e televisão para os candidatos que disputam o segundo turno das eleições para a Presidência e para os governos estaduais e do Distrito Federal.

O novo período do programa eleitoral vai até 23 de outubro. Sexta-feira marca também o início de atos de campanha.

Os candidatos - o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro - terão cinco minutos cada nos blocos exibidos na rádio e na televisão.

No rádio, os programas eleitorais são exibidos às 7h, tendo um novo horário às 12h.

Na televisão, os blocos são exibidos às 13h e têm um novo horário à noite, às 20h30.

Cada bloco dos presidenciáveis dura, ao todo, dez minutos. Nos Estados em que haverá segundo turno para o governo, a propaganda começa em seguida e cada concorrente terá cinco minutos por bloco.

Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Tocantins e Distrito Federal são os estados em que a disputa seguirá para um novo turno.

O Rio de Janeiro também terminou o primeiro turno com indefinição, mas a última decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pela anulação dos votos obtidos por Anthony Garotinho (Republicanos) pode levar a uma nova totalização dos votos no Estado e à vitória de Douglas Ruas (PL) no primeiro turno.

Além dos blocos de propaganda nos horários definidos, as emissoras irão reservar 25 minutos diários para inserções dos candidatos ao longo da programação. O tempo é dividido de forma igualitária.

No dia 9, volta a ser permitida também a realização de outros atos de campanha como comícios, carreatas, caminhadas e distribuição de panfletos, além de propagandas pagas na internet e em meios impressos. Para esses atos, o prazo se encerra no dia 22 de outubro.

O segundo turno das eleições ocorre no domingo, 25 de outubro, e será definido a disputa presencial e, em alguns estados, o governo estadual.

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