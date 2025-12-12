A- A+

Aproximação Provável filiação de Dueire e apoio a Raquel Lyra marcam encontro do Avante em Recife Senador, governadora e lideranças reforçam alinhamento político e estruturação da sigla para 2026

O encontro estadual do Avante, realizado nesta sexta-feira (12) no Hotel Bugan, em Boa Viagem, reuniu filiados, prefeitos e lideranças políticas em um movimento marcado pela sinalização da possível filiação do senador Fernando Dueire (MDB-PE) e pela reafirmação do apoio do partido a governadora Raquel Lyra (PSD) na disputa pela reeleição no ano que vem. O evento ocorre em meio à preparação da sigla para 2026, quando o Avante pretende lançar candidaturas competitivas para a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

O senador Fernando Dueire, convidado especial do encontro, destacou a afinidade com o partido e sugeriu que a filiação é uma possibilidade concreta.

“Esse encontro tem muitos símbolos. Símbolo de unidade, dos valores, dos princípios. E eu me identifico com isso. Minha presença aqui é um ato que não traz muito espanto, porque com os Oliveiras e o Avante, eu me sinto em casa. Eles, de fato, não só me convidaram para ingressar no partido, como deixaram as portas abertas, mas tudo em seu tempo e tudo em sua hora”, afirmou.

Governo

O apoio à governadora Raquel Lyra foi um dos eixos centrais das falas das principais lideranças presentes. Raquel ressaltou a identificação com a postura colaborativa atribuída ao Avante ao longo do período em que o partido integra sua base.

“Quando a gente está no chão, o que a gente quer é alguém que dê a mão, que esteja junto, que trabalhe, não que aponte ou terceirize a responsabilidade. E a marca do Avante é muito uma marca de estar perto, feita pelas pessoas que estão aqui. Todo mundo aqui se conhece pelo nome. Todo mundo aqui sabe que aqui estão em casa, numa família. E é isso que a gente busca construir no nosso governo”, disse a governadora.

A vice-governadora Priscila Krause (PSD) também reforçou o alinhamento político, relacionando a atuação do Avante às entregas da gestão estadual.

“O povo de Pernambuco confia na governadora Raquel Lyra. Assim como eu sei que vocês que fazem o Avante confiam na governadora Raquel Lyra. E mais do que isso: hoje o Avante é parte importante na transformação que Pernambuco vive. Então eu tenho certeza que esse time é um time que cresce a cada dia e que o Avante fará uma importante bancada de deputados federais, de deputados estaduais e quem sabe de senador?”, afirmou, sinalizando a iminente filiação de Dueire.

Articulação

O deputado federal Waldemar Oliveira (Avante-PE), anfitrião do encontro e dirigente estadual da legenda, reafirmou sua permanência na base governista e rejeitou especulações sobre eventuais mudanças de posição.

“Nem em sonho eu penso em deixar o governo Raquel Lyra, em hipótese alguma. A relação é muito boa, nos conhecemos há muito tempo. Raquel foi uma grande prefeita e está sendo uma grande governadora. Tenho certeza que ela vai ser reeleita e vai fazer uma gestão ainda melhor”, afirmou.

O parlamentar também comentou a relação política com a vice-governadora Priscila Krause, citando um episódio recente envolvendo seu filho, Virgílio Oliveira, administrador de Fernando de Noronha.

“Priscila era governadora em exercício e alguns deputados da Alepe, que até achei que eram meus amigos, começaram a inventar histórias e fazer política baixa. E sempre vi Priscila defendendo meu galego. Quem beija nossos filhos adoça nossa boca. Tenho uma dívida de gratidão com ela”, afirmou.

O presidente estadual do partido, Sebastião Oliveira, defendeu a montagem das chapas e avaliou como infundadas as especulações sobre fragilidade eleitoral da sigla.

“Não sei a quem interessa dizer que nosso partido não vai ter chapa de federal e de estadual. Obviamente não interessa a gente e a quem interessa nosso partido”, disse.

Direção nacional

O presidente nacional do Avante, Luis Tibé, também tratou das discussões internas sobre 2026 e ponderou que o partido ainda não definiu posição na disputa presidencial.

“Como ainda não há definição de candidaturas à presidência, a gente não está colocando essa preocupação como prioridade. Nós estamos construindo o partido. Em um país desse tamanho, que cada lugar tem diretórios estaduais com uma posição divergente, a gente não tem um consenso ainda. Mas depois que o partido estiver pronto, com todas as filiações feitas, em abril, a gente vai fazer um diálogo nacional interno para definir o caminho do partido”, disse, ao comentar a possibilidade de apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

