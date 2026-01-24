A- A+

internacional Próxima rodada de negociação pela paz Rússia-Ucrânia será no dia 1ª de fevereiro Embora o presidente ucraniano tenha dito em Davos que um possível acordo de paz estava "quase pronto", certos pontos sensíveis de atrito, como questões territoriais, permanecem sem solução

As negociações envolvendo representantes da Ucrânia, Rússia e Estados Unidos terminaram neste sábado (24) com discussões "construtivas" sobre "possíveis parâmetros" para o fim da guerra, disse mais cedo o presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

Segundo um funcionário americano que descreveu os encontros como "otimistas e positivos", os negociadores retornarão aos Emirados Árabes Unidos para a próxima rodada em 1º de fevereiro.

As negociações representam o primeiro encontro conhecido entre autoridades do governo de Donald Trump e representantes de ambos os países, como parte dos esforços de Washington para avançar no sentido de encerrar a invasão russa, que já dura quase quatro anos.

"Todas as partes concordaram em informar suas capitais sobre cada aspecto das negociações e em coordenar os próximos passos com seus líderes", escreveu Zelenski nas redes sociais.

Os encontros abordaram uma ampla gama de questões militares e econômicas e incluíram a possibilidade de um cessar-fogo antes de um acordo, disse o funcionário.

Ainda não havia um acordo sobre a estrutura final para a supervisão e operação da Usina Nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, ocupada pela Rússia e a maior da Europa.

Embora Zelenski tenha dito em Davos, Suíça, na última quinta-feira, que um possível acordo de paz estava "quase pronto", certos pontos sensíveis de atrito (principalmente relacionados a questões territoriais) permanecem sem solução.

Um funcionário americano afirmou que autoridades russas e ucranianas provavelmente precisariam de novas conversas na Rússia ou na Ucrânia antes de Zelenski se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin, ou mesmo ter uma sessão conjunta com o presidente Donald Trump.

Havia um ímpeto crescente para chegar ao estágio de encontros entre os líderes, disse esse funcionário a jornalistas, em Washington, sob condição de anonimato para descrever as conversas privadas em Abu Dabi.

Na sexta-feira, 23, horas antes do início das negociações trilaterais, Putin discutiu um acordo para a Ucrânia com os enviados do presidente dos EUA Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner durante uma maratona de conversas que durou a noite toda.

O Kremlin insiste que, para se chegar a um acordo de paz, Kiev deve retirar suas tropas das áreas no leste, que a Rússia anexou ilegalmente, mas não capturou completamente.

Fonte: Associated Press.

Veja também