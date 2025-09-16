Ter, 16 de Setembro

terça16/09/2025
STF

Próximo presidente do STF, Fachin se reúne nesta terça com Lula para entregar convite para posse

Ministro assume comando da Corte dia 29 de setembro; Moraes será o vice-presidente

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal  - Foto: Fellipe Sampaio/STF

O ministro Edson Fachin se reúne nesta terça-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para fazer a entrega do convite de sua posse como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). A solenidade está marcada para o próximo dia 29. 

O convite será entregue pessoalmente a Lula por Fachin, que assume o comando do Judiciário pelos próximos dois anos. Na vice-presidência tomará posse o ministro Alexandre de Moraes, que também deve comparecer ao encontro com o presidente. 

Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, já foram convidados por Fachin para a cerimônia, e confirmaram presença. O GLOBO apurou que cerca de 700 convidados já informaram ao STF que comparecerão ao evento. 

Fachin assumirá a chefia do Poder Judiciário para o biênio 2025-2027, com o fim da gestão do ministro Luís Roberto Barroso. A eleição para o cargo ocorreu de forma simbólica, no dia 13 agosto, seguindo o critério de rodízio por antiguidade.

Indicado pela então presidente Dilma Rousseff em 2015, Fachin presidiu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2022 e liderou a frente contra a pauta bolsonarista do voto impresso. Foi Fachin também quem iniciou os trabalhos, no tribunal, de combate às notícias falsas.

