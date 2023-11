A- A+

alagoas PSB anuncia expulsão de irmão do prefeito de Maceió após briga com a noiva ir parar na delegacia Dr. JHC e Isadora Martins teriam tido uma discussão, e a PM foi acionada

Irmão do prefeito de Maceió, JHC (PL), o médico Dr. JHC foi expulso do PSB nesta sexta-feira após um suposto caso de violência doméstica envolvendo ele e a noiva, a dentista Isadora Martins. De acordo com a nota divulgada pela sigla, a decisão da Executiva Estadual foi unânime por não compactuar com o que foi chamado de "operação política", e por envolver "pressão psicológica contra a vítima e a participação de adversários do nosso partido" (leia a íntegra da nota no fim da matéria).

O caso envolvendo Dr. JHC e a noiva ocorreu no último sábado, quando a polícia militar foi acionada para a ocorrência de uma briga entre o casal. Segundo o boletim de ocorrência, a PM foi acionada para atuar em uma ocorrência de violência doméstica. Chegando no local, Isadora afirmou que havia discutido com seu noivo e que ele havia se trancado no quarto, impedindo que ela retirasse seus pertences. Ela afirmou ainda que não havia sido agredida pelo parceiro.

No local, além do casal, estavam ainda dois militares que seriam ligados ao prefeito JHC, o subtenente Gilvan e o bombeiro major Luiz Diego. Os dois foram os responsáveis por levar Isadora para a delegacia, onde o caso foi registrado. No entanto, ao chegar na unidade policial, ela informou que "acionou a polícia porque ficou nervosa e que não tinha interesse em registrar um boletim de ocorrência". Isadora disse ainda "que não havia sido ameaçada nem agredida fisicamente pelo noivo" e não quis que fosse uma medida protetiva contra o parceiro. De acordo com a nota do PSB, o ex-filiado não foi preso por ter sido "salvo em uma operação política".

A Polícia Militar terminou por prender administrativamente os dois militares que atenderam a ocorrência para apurar as circunstâncias da condução do casal para a delegacia, que teria sido feita por dois militares que não tinham relação com o caso. Na justificativa, assinada pelo comandante da PM, coronel Paulo Amorim Feitosa Filho, os agentes teriam "trabalhado mal intencionalmente ou por falta de atenção durante o serviço". A alegação é de que eles deveriam ter conduzido a vítima até a delegacia da Polícia Civil para evitar que ela sofresse qualquer tipo de coação, o que foi feito pelo subtenente Gilvan Cabral, que é lotado na Assessoria Militar da prefeitura de Maceió, que não tinha relação com o caso.

A PM também determinou a prisão administrativa do subtenente, para apurar sua participação na ocorrência, mas ele não se apresentou à corporação até esta quinta-feira. O militar foi ainda beneficiado com um habeas corpus preventivo.

Leia a íntegra da nota de expulsão:

"Nota sobre expulsão de Dr. JHC dos quadros do PSB

Fazendo valer nossa história de décadas de luta em defesa das mulheres, o Partido Socialista Brasileiro em Alagoas tomou a decisão unânime em sua Executiva Estadual para expulsar o médico João Antonio Holanda Caldas, o Dr. JHC. Não podemos sob forma nenhuma compactuar com o triste episódio do final de semana, onde ele foi denunciado por agressão pela própria noiva.

O ex-filiado só não foi preso em flagrante por ter sido salvo em uma operação política que envolveu pressão psicológica contra a vítima e a participação de adversários do nosso partido, o que reforça que Dr. JHC não tinha nenhuma afinidade com a nossa história e nossas convicções.

Participando ativamente da articulação que culminou com a criação da Lei Maria da Penha, o PSB é um partido que constrói a luta pela emancipação das mulheres e não aceita de forma nenhuma ter em seus quadros um filiado que comete violência doméstica".

Prefeito de Maceió deixou sigla em 2022

Até outubro de 2022, o PSB estadual era presidido pelo irmão do Dr. JHC, o prefeito de Maceió João Henrique Caldas (JHC). A saída dele da legenda ocorreu entre o primeiro e segundo turno da disputa, por uma divergência de apoios. Nacionalmente, o PSB apoiava a candidatura de Lula, enquanto JHC declarou voto em Jair Bolsonaro (PL).

Veja também

MUNDO Em viagem ao Oriente Médio, Lula buscará aproximação com países árabes