PSB aposta em Datena para alavancar nome de Tabata à Prefeitura de São Paulo. Confira

O PSB nacional está comemorando a filiação do apresentador José Luiz Datena. Acha que foi uma grande cartada para alavancar a pré-candidatura da deputada Tabata Amaral à Prefeitura de São Paulo. Há uma desconfiança de que Datena possa novamente desistir de ser candidato, mas o PSB acredita que Tabata só tem a ganhar com a filiação do jornalista à sigla.

A avaliação no partido é de que a pré-candidatura da deputada federal paulista precisa “aparecer” mais nos próximos meses, e Datena seria o nome ideal para atrair esses holofotes. Para lideranças do PSB, Tabata precisa se destacar por ter como potenciais adversários na disputa políticos com projeção nacional maior que ela ou apoiados por grandes nomes da política nacional.

É o caso de Guilherme Boulos (PSol-SP), que terá Lula como principal cabo eleitoral; e do atual prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), que deverá ter o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse cenário, a avaliação no PSB é de que Datena ajudará a alavancar a candidatura de Tabata, mesmo que, na hora do registro da chapa, desista de ser candidato a vice-prefeito, como deseja a legenda.

Como mostrou o site Metrópoles, o PSB foi o 10º partido que o apresentador se filiou. Por essas siglas, ele já foi cotado como candidato ao Senado e até mesmo à Presidência, mas acabou desistindo em todas as eleições.