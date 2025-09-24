A- A+

A postura da bancada federal do PSB na votação da PEC da Blindagem causou "estranheza", na visão do ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula (PSD). O pernambucano, um dos maiores apoiadores da governadora Raquel Lyra (PSD), disparou contra o projeto, que passou na Câmara dos Deputados na semana passada, mas foi travado no Senado Federal. A matéria contou com nove dos quinze votos socialistas na Casa, inclusive do líder, deputado Pedro Campos, irmão do prefeito do Recife, João Campos (PSB), virtual adversário de Raquel em 2026.

"Acho o projeto estranho, não por ser de esquerda ou direita. É estranho porque é estranho. Estão brincando com o fogo. A PEC diz que no Brasil, para você roubar, traficar ou estuprar, só tem uma forma: é ser deputado ou senador. O crime passa a ter um interesse absurdo. Isso estimula o crime. Se hoje tem deputados que têm vínculos com essas pessoas, agora o bandido vai passar a ser o próprio deputado, porque ele precisa se preservar. Foi um tapa na cara da sociedade brasileira", disparou André, em entrevista ao podcast "Direto de Brasília".

O ministro aproveitou para colar o tema na bancada do PSB. "Também é estranho que os cinco deputados federais de Pernambuco, que são liderados por João, tenham votado nessa direção, e no dia seguinte o líder tente explicar e ninguém entendeu. O também deputado Lucas (Ramos) disse que foi orientado pela liderança, o que é uma coisa estranha. Ora, o presidente do partido, os cinco deputados do estado dele votaram nesse sentido (a favor da PEC da bandidagem). É estranho", cutucou.

Além de ressaltar o favoritismo da governadora para 2026, André cravou a vitória do presidente Lula (PT) para um virtual quarto mandato, independentemente de quem seja o candidato pelo campo oposicionista. "Não gosto de escolher adversário. Qualquer que seja, o presidente Lula vai ganhar", afirmou.

Apesar de sua defesa à reeleição do presidente, seu partido ainda não definiu posicionamento para a próxima disputa eleitoral. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, repetiu diversas vezes que a sigla deseja lançar um nome próprio ao Planalto, mas o ministro recorreu a uma frase do ex-vice-presidente da República, Marco Maciel: "Não vamos colocar o depois antes do antes".

André ainda celebrou o aceno do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil, na Assembleia da ONU. "A gente sempre apostou no diálogo. É uma sinalização de quem está disposto a conversar. Não só a pesca brasileira, mas a fruticultura no Vale do São Francisco e muitos outros setores foram atingidos pelo tarifaço, por isso é evidente que olhamos com muita alegria e otimismo esse gesto, que foi muito importante", afirmou André.

O ministro elencou uma série de prejuízos registrados com exportações. Itens como peixe e atum têm o mercado norte-americano como destino de quase 100% da produção, o que afetou bastante, mas também gerou o desafio de abrir novos mercados. "Você teve um impacto do conjunto das exportações, que não é tão grande quando você fala em café ou soja, por exemplo. Mas é um impacto muito localizado, que tem forte consequência econômica em alguns estados e regiões, entre eles o Norte e o Nordeste", analisou.

A situação, segundo o ministro, não teria afetado os empregos no setor. "Até aqui não. O governo formou um comitê, com vários ministérios, liderados pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Evidente que preocupa muito, são 20 mil postos de emprego na área da pesca. O governo anunciou medidas de crédito para empresas que vivem da exportação e foram impactadas, também anunciou o incremento das compras públicas de peixes como tilápia para programas sociais, uma parceria. Seguimos conversando, estou otimista de que possamos reverter esse quadro", concluiu.

