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Câmara dos deputados PSB e PDT apoiam Motta, que reúne 12 partidos para buscar reeleição à presidência da Câmara Presidente da Câmara reforçou ofensiva junto aos partidos após crescimento do PL nas urnas

O PSB e o PDT decidiram nesta quarta-feira que vão apoiar a recondução de Hugo Motta (Republicanos-PB) à presidência da Câmara, em eleição que ocorre em fevereiro. Com isso, a candidatura do deputado terá endosso de 12 partidos, ampliando o isolamento do PL na disputa.

De acordo com parlamentares, o PT também deve seguir esse caminho, e um anúncio é esperado para a próxima semana.

Motta foi eleito presidente da Câmara em 2024 com apoio de quase todos os partidos, indo do PT de Luiz Inácio Lula da Silva ao PL de Jair Bolsonaro.

Ao longo de seu primeiro ano à frente da Câmara, o deputado do Republicanos teve de se equilibrar entre as demandas das duas siglas, numa relação marcada por altos e baixos com o Palácio do Planalto.

Neste ano, no entanto, diante do cenário eleitoral, o parlamentar se aproximou de Lula, declarou voto no petista e atuou para ajudá-lo durante a campanha eleitoral.

Essa postura, no entanto, gerou contrariedade no PL, que passou a defender lançar uma candidatura para fazer frente ao deputado. São lembrados o líder da bancada, Sóstenes Cavalcante (RJ), e o atual primeiro vice-presidente da Câmara, Altineu Côrtes (RJ).

O PL elegeu a maior bancada na Câmara e, a partir do próximo ano, terá 121 deputados. Como forma de evitar que sua candidatura desidratasse, Motta amarrou apoio do bloco partidário que dá sustentação política interna para ele hoje: União Brasil, PP, PSD, MDB, Republicanos, PSDB, Cidadania, Podemos, Solidariedade e PRD (que, juntos, terão 245 deputados na próxima legislatura).

Com o apoio do PDT e do PSB, esse número sobe para 266. Para ser eleito, são necessários votos de metade dos 513 votantes. Não significa, no entanto, que todos esses deputados caminharão com Motta, já que a votação é secreta.

O PSB reuniu a bancada de deputados nesta quarta num almoço em Brasília e definiu o apoio. Motta foi comunicado e se dirigiu à sede do partido, onde os parlamentares estavam reunidos.

O PDT foi representado no encontro pelo deputado Dorinaldo Malafaia (AP).

Segundo o líder do PSB na Câmara, Jonas Donizette (SP), o apoio a Motta já era discutido internamente no partido, mas foi feita a avaliação que era necessário antecipar esse movimento para antes do resultado das eleições presidenciais para fazer frente à nova composição do Congresso Nacional.

— Estamos num cenário em que a direita cresceu muito e é preciso ter um equilíbrio entre os Poderes, independentemente do resultado no domingo — diz.

Malafaia, por sua vez, afirma que Motta atendeu a demandas trabalhistas importantes para a sigla, como a aprovação do fim da escala 6x1, e defende a democracia e a soberania nacional.

O deputado diz que o presidente da Câmara pode ser o “ponto de equilíbrio” no Parlamento, diante da maioria conservadora que foi eleita.

— Antecipamos essa decisão em virtude do perfil da Câmara do próximo período e devido à preocupação, inclusive, com esse perfil mais conservador e mais antidemocrático. Demonstrando que o presidente Hugo Motta possa ser esse ponto de equilíbrio em um Parlamento muito mais conservador — diz o deputado do PDT.

Segundo relatos de parlamentares, um pequeno grupo de deputados petistas também discutiu esse apoio a Motta em reunião na terça-feira.

A expectativa é que o tema seja levado à bancada na próxima semana para definir a posição e já anunciá-la.

Desde o começo do ano, Motta tem articulado sua recondução à presidência da Câmara. As tratativas avançaram após o resultado das eleições.

Além do apoio partidário, o deputado escalou aliados para buscar apoio dos parlamentares novatos que assumirão pela primeira vez mandatos no próximo

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