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Câmara PSB e PDT declaram apoio à reeleição de Hugo Motta na Presidência da Câmara A disputa acontece em 1º de fevereiro de 2027

O PSB e o PDT declararam nesta quarta-feira (21) apoio à reeleição de Hugo Motta (Republicanos-PB) como presidente da Câmara dos Deputados. Em nota, os partidos afirmam que o gesto se dá em reconhecimento ao avanço de pautas prioritárias para o governo Lula (PT) durante a gestão do deputado paraibano e para garantir "estabilidade institucional".

"Diante da atual conjuntura política e institucional, marcada pelo avanço da extrema direita na composição da Câmara dos Deputados, entendemos que a construção de uma maioria com o centro democrático é fundamental para assegurar governabilidade, enfrentar as ameaças autoritárias e preservar o equilíbrio entre os Poderes, a autonomia das instituições e o sistema de freios e contrapesos, pilares essenciais da democracia brasileira", diz o texto.

Com 21 deputados em 2027, sendo 15 do PSB e seis do PDT, os partidos se juntam às siglas do Centrão, que já manifestaram apoio à reeleição de Motta. A articulação acontece após o PL, que elegeu a maior bancada do Congresso para a próxima legislatura, se movimentar para comandar uma das Casas. A disputa acontece em 1º de fevereiro de 2027.

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