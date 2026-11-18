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centro-esquerda PSB e PDT oficializam federação partidária de centro-esquerda Aliança terá duração mínima de quatro anos e unirá os dois partidos nas próximas duas eleições

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) e o Partido Democrático Trabalhista (PDT) oficializaram hoje a formação de uma federação entre as duas siglas. A união foi formalizada após um encontro entre representantes dos diretórios nacionais dos dois partidos na tarde desta quarta-feira em Brasília, depois dos comandos das duas legendas aprovarem individualmente a abertura do processo.

As legendas terão atuação conjunta no Congresso Nacional e nas disputas eleitorais por, no mínimo, quatro anos.

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) deverá integrar o diretório nacional do novo bloco partidário. Em nota, ela afirmou que a união "consolida uma convergência histórica entre o campo reformista e o trabalhismo brasileiro, estruturada em torno da defesa da educação pública em tempo integral, da inovação, da valorização do trabalho e da estabilidade democrática".

A parlamentar também diz que a federação une "o legado de Miguel Arraes e Eduardo Campos" com "a tradição trabalhista de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro".

O movimento tende a beneficiar as duas legendas por razões distintas. De um lado, o PSB busca o crescimento de sua bancada às vésperas do início do próximo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A sigla presidida por João Campos é a mesma do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e deseja consolidar postos estratégicos na Esplanada dos Ministérios.

Já o PDT, que desde 2022 negocia com os pessebistas, atua para evitar uma perda de espaço no meio político após não ter alcançado a cláusula de barreira, tendo feito somente 6 cadeiras na Câmara dos Deputados. O número é abaixo das 13 exigidas aos partidos para garantir o acesso ao tempo de TV e ao fundo eleitoral. Além das perdas na Casa, a legenda também enfrentou derrotas no primeiro turno de candidatos competitivos em disputas estaduais, como Juliana Brizola (PDT) no Rio Grande do Sul e Requião Filho no Paraná.

No início de novembro, após as derrotas nas urnas, o PDT também aprovou a formação de um bloco partidário junto ao Solidariedade e PRD, que já estão reunidos desde o ano passado, e ao Avante, que decidiu se juntar ao grupo em outubro. A presença dessas outras siglas na nova federação ainda é incerta e tende a ser alvo de deliberação.

Depois das eleições, a discussão sobre o tema também voltou a circular no PSOL, mas em tom de cobrança contra alas do partido que se manifestaram no início do ano contra a possibilidade de construção de uma federação com o PT e a sigla, que já é federada à Rede. As reclamações foram levantadas por representantes do partido, como a deputada Erika Hilton (PSOL-SP), após a legenda não alcançar, inicialmente, a cláusula de barreira. Em seguida, no entanto, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) arredondou para cima as porcentagens de votação recebidas pela legenda e decidiu que a legenda havia atingido a meta.

Em paralelo, o Cidadania decidirá no próximo sábado se aprovará sua extinção para a incorporação ao Progressistas. Nas eleições deste ano, o partido não fez nenhuma cadeira na Câmara, enquanto o PP fez 41 deputados e três senadores.

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