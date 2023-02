A- A+

BRASÍLIA PSB filia Chico Rodrigues, senador que foi flagrado com dinheiro na cueca em ação da PF Senador Chico Rodrigues foi alvo em outubro do ano passado de uma ação da Polícia Federal que apurou desvio de recursos públicos destinados ao combate à Covid-19

Com apenas um senador eleito em 2022, o maranhense Flávio Dino, afastado para assumir o Ministério da Justiça, o PSB definhou na Casa Alta, perdendo força, voz e influência. Numa ação desesperada, para crescer a sua bancada, aceitou a filiação de três novos senadores, mas sem o menor critério, a ponto de filiar o senador Chico Rodrigues, ex-União Brasil de Roraima, flagrado com dinheiro na cueca numa ação da Polícia Federal no ano passado.

Em outubro de 2020, Rodrigues, que ocupava a função de vice-líder da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Senado, foi alvo de operação da PF, em Boa Vista. A investigação, sob sigilo, apurou desvios de recursos públicos destinados ao combate à pandemia de Covid-19 oriundos de emendas parlamentares.

Foram encontrados R$ 30 mil dentro da cueca de Rodrigues durante a abordagem. Ao todo, os valores descobertos na casa do senador chegariam a R$ 100 mil. Na operação, a PF também encontrou o que parecia ser uma pepita de ouro. Somente dias após a operação o parlamentar informou que o dinheiro encontrado pela PF era para pagar empregados.

Na ocasião, Rodrigues alegou inocência, perdeu a função de vice-líder e se afastou por 121 dias do Senado, pressionado pelos colegas. Diante dos fatos, o senador foi indiciado pela PF por peculato, lavagem de dinheiro, tentativa de obstruir investigações e advocacia administrativa (quando um servidor público usa o cargo para defender interesses pessoais).

"O indiciamento das partes é uma das etapas naturais de um inquérito. Por isso, sigo tranquilo e à disposição da Justiça para elucidar o que for necessário. Acredito na qualidade das investigações desenvolvidas pela Polícia Federal e apoio essa busca incessante da PF pelo real esclarecimento dos fatos que envolvem meu nome", afirmou Rodrigues na ocasião. A Folha tentou ouvir o senador e a direção do PSB, mas sem sucesso.

A secretária do presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, atendeu o celular e disse que ela havia esquecido na sede do partido. Mas pelas redes sociais, Siqueira chegou a comemorar a filiação de Chico Rodrigues como uma etapa importante para o crescimento do partido. “Cresce a bancada do PSB no Senado”, anunciou o PSB pelas redes, para em seguida comentar: “O senador eleito pelo estado de Roraima, @senadorchico, assinou a ficha de filiação e se soma a nossa bancada no Senado. Com uma robusta trajetória na vida pública, Chico já foi vereador, deputado federal, vice-governador e governador”.

Além do senador da cueca, Carlos Siqueira (PSB) assinou a ficha de filiação dos senadores Flávio Arns (PR) e Jorge Kajuru (GO), num ato prestigiado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros Flávio Dino (Justiça) e Márcio França(Portos e Aeroportos), assim como o líder do Governo no Senado, Jacques Wagner. Alckmin também comemorou o crescimento da sua nova legenda.

No ato em Brasília, olhando para o senador Jaques Wagner (PT-BA), que prestigiava o evento, Alckmin disparou: “O PT que se cuide. Nós já estamos com quatro (senadores), hein.”

