PSB leva ao Conselho de Ética da Câmara deputado que ameaçou Flávio Dino

A- A+

A bancada do PSB na Câmara dos Deputados vai acionar o deputado federal Gilson Cardoso Fahur (PSD-PR) no Conselho de Ética da Casa por ameaça ao ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino.

O motivo o conteúdo de parte do discurso do deputado, na quinta-feira (9), em evento com a indústria armamentista na Câmara, promovido por Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e outros bolsonaristas.

“Eu trabalhei 35 anos na Polícia Militar dando ‘coronhada’ e tiro na cabeça de vagabundo, e continuei combatendo vagabundo, agora no Parlamento. E vou andar desarmado? Flávio Dino, vem buscar minha arma aqui”, disse o deputado, popularmente conhecido como Sargento Fahur. Na sequência, ele xingou o ministro.

O PSB, por meio de uma nota, afirmou que é “inaceitável que, sob a crença de que sairão impunes pelo quesito da imunidade parlamentar, deputados federais sintam-se livres para cometer crimes contra a vida de outras pessoas ou incitar o ódio e saiam impunes”.

Fahur, que ao longo dos últimos anos tem dedicado sua atividade parlamentar à defesa de pautas ligadas ao armamento, foi autor, há dois anos, de um projeto que alterava a Lei de Abuso de Autoridade, permitindo a exposição de imagem e dados pessoais de indivíduos suspeitos de crimes violentos. O projeto foi aprovado, à época, pela Comissão de Segurança Pública da Câmara.

No mesmo ano, Fahur chegou a defender o enforcamento em praça pública de líderes do tráfico, medida que não não tem qualquer amparo legal.

Veja também

Decreto Assessor de Bolsonaro aciona STF após perder vaga em Comissão de Ética por ordem de Lula