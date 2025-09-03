A- A+

As rusgas do passado entre PT e PSB podem se repetir após 2030, segundo o deputado federal e ex-governador do Distrito Federal Rodrigo Rollemberg (PSB). Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", ele admitiu que seu partido busca assumir um protagonismo no campo progressista, hoje ocupado pelo PT, e que pretende ser uma alternativa real à polarização entre petistas e bolsonaristas.

"Tenho muita convicção de que estamos caminhando nessa direção. Uma característica do PSB é a qualidade das gestões. Veja o que João Azevêdo faz na Paraíba, o que Renato Casagrande faz no Espírito Santo e o que João Campos faz no Recife. Muita seriedade e qualidade na gestão, para entregar para as pessoas que mais precisam. Além da figura do vice-presidente Geraldo Alckmin, com toda sua experiência. Esses são valores que fazem o PSB e nos permitem ocupar um espaço político cada vez maior", analisou Rollemberg.

O parlamentar ressaltou que o partido e a esquerda não são os culpados pela atual polarização, na qual o PSB já se colocou como alternativa em 2002, com Anthony Garotinho, e em 2014, com Eduardo Campos. Naquelas ocasiões, a disputa estava concentrada entre PT e PSDB. "Não somos culpados pela polarização. Hoje, quem promove isso é o campo da direita, através da família Bolsonaro. A eleição de 2026 ainda será polarizada, e apoiaremos a reeleição do presidente Lula (PT), com Alckmin de vice, não tenho dúvidas. Mas, posteriormente, teremos uma nova geração de políticos e vejo o PSB ocupando um espaço importante, especialmente na figura de João Campos e da deputada Tabata Amaral, em São Paulo, com um mandato brilhante. Temos vários quadros; isso fará o PSB ocupar um espaço político cada vez maior no campo progressista do Brasil", projetou Rollemberg.

O deputado tomou posse para o mandato no mês passado, após recontagem de votos determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). De volta ao noticiário político, Rollemberg descarta concorrer novamente ao Palácio do Buriti, sede do poder distrital, missão que deve ficar para seu correligionário Ricardo Cappelli, ex-interventor da segurança pública no Distrito Federal. "As chances de Cappelli vencer são muito grandes. Não é uma eleição fácil, mas temos um quadro com muitas fragilidades no governo atual, em função da corrupção. Por outro lado, a direita não chegará unida. Há muitas postulações para poucos cargos, uma possibilidade grande de divisão, enquanto Cappelli se consolidou como grande alternativa da esquerda. Vamos fazer uma ampla aliança com os setores que defendem a democracia e estão na oposição ao governo Ibaneis Rocha (MDB)", previu o parlamentar.

Rollemberg ainda disparou contra o atual governador, que o sucedeu no comando do Distrito Federal. Para ele, Ibaneis pode nem ser candidato ao Senado em 2026. "Ele depende do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas é muito difícil que eles o apoiem. Bolsonaro não confia em Ibaneis. Provavelmente a chapa deles ao Senado seria com Michelle Bolsonaro (PL) e a deputada Bia Kicis (PL) ou o desembargador (aposentado) Sebastião Coelho (PL). O que me faz especular que Ibaneis nem seja candidato. Orgulhoso como é, e com receio de perder, ele pode nem disputar. Tenho convicção de que Ibaneis não será candidato", afirmou Rollemberg.

O socialista ainda devolveu as provocações do adversário, que o acusou diversas vezes de ter sido o pior governador da história do Distrito Federal. "Se Ibaneis hoje tem feito algumas obras, foi graças a mim. Todos que conhecem a política do Distrito Federal sabem a situação que eu peguei a administração e a que eu deixei. E isso permitiu que o governador seguinte pudesse fazer investimentos. Algumas obras que ele diz que fez, eu fiz 90%. Hoje estamos no auge da seca e os reservatórios estão cheios por causa de obras estruturantes que fiz. As áreas mais pobres tiveram um olhar atencioso de nossa parte. Sou um dos poucos ex-governadores do Brasil que saiu com todas as contas aprovadas e não respondo a processo, sem escândalo. E isso, certamente, Ibaneis jamais poderá dizer", disparou.

Veja também